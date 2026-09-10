В ожидании сиквела: BadComedian раскрыл секрет успеха «Закулисья реальности»
Продолжение хоррора может быть интереснее оригинала, заявил НСН кинокритик.
Продолжение фильма «Закулисье реальности» может быть интереснее оригинала, учитывая множество вариантов для развития сюжета. Такой прогноз в комментарии НСН дал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Хоррор «Закулисье реальности», вышедший на экраны весной 2026 года, продлен на вторую часть. Об этом стало известно из официального аккаунта проекта и инсайдеров Dread Central. Режиссер Кейн Парсонс уже подписал контракт со студией A24. «Закулисье реальности» выросло из вирусного YouTube-сериала, который A24 адаптировала для большого экрана. Фильм вышел в мировой прокат 29 мая 2026 года и при бюджете в 10 миллионов долларов собрал почти 390 миллионов.
«Главный успех «Закулисья реальности» заключается в том, что самые важные аспекты оригинала были не тронуты. Это очень популярный, успешный веб-проект, талантливый автор. Студия не стала сильно давить на него в плане уже существующего лора (предыстория вымышленного персонажа или вселенной - НСН). Парсонс годами доказывал, что знает, чего хочет аудитория. Студия, как я понимаю, в этот аспект не вмешивалась - то, что работает, ломать не надо. Это адекватный подход, не такой как у наших или некоторых западных киноделов, которые берут первоисточник и говорят, а давайте-ка сделаем так, как мы хотим, а не то, что ожидают зрители», - пояснил собеседник НСН.
Он отметил, что, например, фильм «Обсессия», созданный по тем же принципам, показал себя лучше в плане соотношения цена-прибыль, однако «Закулисье» отличается более высоким качеством.
«Хоррор «Обсессия» снял независимый ютубер всего за 20 дней. При производственном бюджете 750 тысяч долларов мировые кассовые сборы превысили 505 миллионов долларов. Однако в «Закулисье» влияние студии в плане технического исполнения было довольно велико. Они не лезли в творческую часть, а занимались технической, что абсолютно правильно. Это выглядит как крупный проект хорошей студии, это не фильм, снятый на коленке. Замечательные сборы показывают, что жанр хоррор с малыми вложениями может дать невероятные результаты наравне с крупнейшими проектами корпораций вроде Disney, а иногда их и превосходят, что абсурдно», - отметил кинокритик.
По его оценке, сиквел может получиться даже лучше первой части.
«Невероятно огромный мир «Закулисья» имеет множество вариантов для развития истории, для обогащения, если авторы будут работать с желанием создавать, а не со стремлением просто высосать деньги. Оригинал, лично я, воспринял как стартовый плацдарм для реализации более крупных идей. Это начальная попытка удовлетворить зрителя, но не раскрыть всего потенциала», - отметил Баженов.
Он также ожидает хороших финансовых результатов от продолжения «Закулисья реальности».
«Как минимум сборы должны быть на том же уровне. «Закулисье» - хороший хоррор, на который стоит сходить. Судя по рейтингам, большинство зрителей придерживаются того же мнения, значит они пойдут на сиквел. Кроме того, если в трейлере анонсируют какие-то интересные нововведения, а не просто повторения предыдущего, то сборы будут даже больше», - прогнозирует BadComedian.
Он также отметил, что обогащение киноиндустрии интернет-проектами уже стало обыденным явлением.
«YouTube-деятели, которые пошли в кино, относительная норма. Появились инфлюенсеры, творческие люди, у которых есть аудитория, и, естественно, кино свой взор туда направило. Из этой сферы также в кино приходят люди, как когда-то приходили из музыки, книг, театральных постановок, откуда угодно. Это просто один из дополнительных ареалов притока творцов и зрителей», - заключил Евгений Баженов.
Кейну Парсонсу 21 год. Американский ютубер, музыкант, режиссёр, художник визуальных эффектов также известен в сети как Kane Pixels. В 16 лет он опубликовал видео на своём YouTube-канале под названием «The Backrooms (Found Footage)», которое стало вирусным и впоследствии было расширено в серию короткометражек. Экранизацию этого сериала Парсонс срежиссировал в 20 лет. Он стал самым молодым режиссёром в истории студии, чей фильм занял первое место в прокате.
Ранее кинокритик Александр Голубчиков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что Дэвид Финчер снимет достойное продолжение хита Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сеть McDonald's на Украине сократила меню из-за нехватки продуктов
- «Антивирус от глупости»: Как российские компании взламывают через Microsoft Office
- На выставке работ Эрьзи в Циндао покажут кино и спектакль
- «Маппет-шоу»: Какой культурный город приютит Канье Уэста
- Маркетплейсы усилят борьбу с контрафактом
- «Неизвестный» Эрьзя: Чем выставка российского скульптора удивит Циндао
- МИД: Москва проинформировала Пекин об итогах поездки Уиткоффа и Кушнера
- Бэтмен в личине Колобка: Какое ружье выстрелит в фильме «Как Иван в сказку попал»
- Тимченко переизбрали председателем совета директоров КХЛ
- Русский дом в Циндао: Выставка скульптур Эрьзи укрепит имидж России в КНР