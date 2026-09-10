«Хоррор «Обсессия» снял независимый ютубер всего за 20 дней. При производственном бюджете 750 тысяч долларов мировые кассовые сборы превысили 505 миллионов долларов. Однако в «Закулисье» влияние студии в плане технического исполнения было довольно велико. Они не лезли в творческую часть, а занимались технической, что абсолютно правильно. Это выглядит как крупный проект хорошей студии, это не фильм, снятый на коленке. Замечательные сборы показывают, что жанр хоррор с малыми вложениями может дать невероятные результаты наравне с крупнейшими проектами корпораций вроде Disney, а иногда их и превосходят, что абсурдно», - отметил кинокритик.

По его оценке, сиквел может получиться даже лучше первой части.

«Невероятно огромный мир «Закулисья» имеет множество вариантов для развития истории, для обогащения, если авторы будут работать с желанием создавать, а не со стремлением просто высосать деньги. Оригинал, лично я, воспринял как стартовый плацдарм для реализации более крупных идей. Это начальная попытка удовлетворить зрителя, но не раскрыть всего потенциала», - отметил Баженов.