Академик Мокрышева: У каждого третьего россиянина есть диагноз ожирение

Каждый третий россиянин имеет диагноз ожирение, еще каждый третий страдает от избыточного веса. Об этом заявила глава НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.

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«То есть, исходя из распространения, не менее 40 миллионов граждан имеют избыточный вес и предожирение. И это уже категория россиян, которые нуждаются в работе над профилактикой ожирения», - приводит ее слова РИА Новости.

Как отметила Мокрышева, для профилактики ожирения следует менять пищевое поведение и пищевые привычки, увеличивать физическую активность. При постановке диагноза не стоит пытаться лечить заболевание самостоятельно с помощью медикаментов, терапию следует проводить только под наблюдением специалиста.

Между тем ученые Сеченовского университета приступили к разработке безопасного средства от ожирения на основе дигидрокверцетина, получаемого из сибирской лиственницы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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