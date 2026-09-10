Академик Мокрышева: У каждого третьего россиянина есть диагноз ожирение

«То есть, исходя из распространения, не менее 40 миллионов граждан имеют избыточный вес и предожирение. И это уже категория россиян, которые нуждаются в работе над профилактикой ожирения», - приводит ее слова РИА Новости.

Как отметила Мокрышева, для профилактики ожирения следует менять пищевое поведение и пищевые привычки, увеличивать физическую активность. При постановке диагноза не стоит пытаться лечить заболевание самостоятельно с помощью медикаментов, терапию следует проводить только под наблюдением специалиста.

Между тем ученые Сеченовского университета приступили к разработке безопасного средства от ожирения на основе дигидрокверцетина, получаемого из сибирской лиственницы, пишет Ura.ru.

