Глава Крыма заявил, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Глава республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

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По его словам, во время удара на платформах находились 12 человек, пятеро были спасены, из них трое ранены.

«Поиски остальных продолжаются. Минобороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации. Будем держать всех в курсе событий», - добавил Аксёнов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка, предварительно, пострадал один житель, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарВСУКрымСергей Аксенов
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