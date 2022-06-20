Глава Крыма заявил, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»
Глава республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».
По его словам, во время удара на платформах находились 12 человек, пятеро были спасены, из них трое ранены.
«Поиски остальных продолжаются. Минобороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации. Будем держать всех в курсе событий», - добавил Аксёнов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка, предварительно, пострадал один житель, сообщает RT.
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