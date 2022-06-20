Аксёнов назвал число эвакуированных после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»

Глава республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале сообщил, что с буровых платформ «Черноморнефтегазу», которые подверглись атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), эвакуировали 94 человека.

Глава Крыма заявил, что Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

По его словам, в настоящее время охрану платформ обеспечивают 15 военнослужащих.

«К сожалению, подтверждается информация по трём раненым и семерым пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться», - добавил Аксёнов.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что атака ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза» развязала России руки и ответные удары по центрам принятия решений будут нанесены в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРакетный УдарКрымСергей Аксёнов
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