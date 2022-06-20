Аксёнов назвал число эвакуированных после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»

По его словам, в настоящее время охрану платформ обеспечивают 15 военнослужащих.

«К сожалению, подтверждается информация по трём раненым и семерым пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться», - добавил Аксёнов.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что атака ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза» развязала России руки и ответные удары по центрам принятия решений будут нанесены в ближайшее время.