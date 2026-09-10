В Сочи после атаки ВСУ временно закрыли часть пляжей
Часть пляжей в Сочи временно закрыли после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.
Накануне в Сочи украинские безэкипажные катера атаковали набережную, пострадали 28 человек, напоминает RT.
Как отметил Прошунин, он посетил Приморскую набережную, где ведутся работы по ликвидации последствий удара противника. Курортная инфраструктура повреждена незначительно, следует восстановить остекление и элементы фасадов.
«Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от «Маяка» до «Приморского» временно закрыты для посещения», - написал градоначальник на платформе «Макс».
Меры будут действовать до полного устранения последствий.
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