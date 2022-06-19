Генсек НАТО: Конфликт на Украине может «длиться годы»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенбер сообщил, что поставки современного вооружения могут дать Киеву возможность вернуть контроль над Донбассом, сообщает Bild am Sonntag.

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По его словам, НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, при этом альянс не является частью конфликта.

Столтенбер отметил, что никто не знает, сколько продлится конфликт на Украине, не исключено, что может «длиться годы».

Ранее Столтенберг заявил, что альянс расширит своё присутствие в восточноевропейских странах с батальонного до бригадного уровня. Планируется заранее распределить армии входящих в блок стран для действий на территории определённых государств на восточном фланге.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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