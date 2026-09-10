Сотрудничество с Вьетнамом идет давно, а в рамках новых договоренностей речь может идти о развитии трубопроводной инфраструктуры и морских путей. Об этом НСН рассказал Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент Росси Владимир Путин после встречи с президентом страны То Ламом. Государственный визит лидера Вьетнама и по совместительству генерального секретаря ЦК Компартии страны в Россию завершился подписанием 17 документов. Кроме того, Путин отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Пикин раскрыл, что партнерство с Ханоем длится десятки лет.

«На самом деле мы работаем с Вьетнамом не одно десятилетие. Насчет того, чтобы через Вьетнам прокладывать какие-то транспортные пути, это тоже вполне возможно. Собственно, у нас сейчас основной фокус развития нашего нефтегазового сектора как раз концентрируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Поэтому взаимодействие со всеми странами для нас важно, не только с Китаем. Скорее всего, обсуждается логистика в море, либо какие-то транспортные вещи, связанные со строительством трубопроводной инфраструктуры, что тоже полезно, чтобы перемещать энергоресурсы. Так что это морской транспорт и, возможно, что-то водопроводное. Я не думаю, что там речь идет о том, чтобы какие-то системы хранения выстраивать», — рассказал он.