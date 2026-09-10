Не хранилища, а трубопровод: Как РФ организует транзит энергоресурсов через Вьетнам
Сергей Пикин заявил НСН, что в контексте сотрудничества России и Вьетнама речь идет о нефте- и газодобыче, а также о других нефтехимических поставках.
Сотрудничество с Вьетнамом идет давно, а в рамках новых договоренностей речь может идти о развитии трубопроводной инфраструктуры и морских путей. Об этом НСН рассказал Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент Росси Владимир Путин после встречи с президентом страны То Ламом. Государственный визит лидера Вьетнама и по совместительству генерального секретаря ЦК Компартии страны в Россию завершился подписанием 17 документов. Кроме того, Путин отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Пикин раскрыл, что партнерство с Ханоем длится десятки лет.
«На самом деле мы работаем с Вьетнамом не одно десятилетие. Насчет того, чтобы через Вьетнам прокладывать какие-то транспортные пути, это тоже вполне возможно. Собственно, у нас сейчас основной фокус развития нашего нефтегазового сектора как раз концентрируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Поэтому взаимодействие со всеми странами для нас важно, не только с Китаем. Скорее всего, обсуждается логистика в море, либо какие-то транспортные вещи, связанные со строительством трубопроводной инфраструктуры, что тоже полезно, чтобы перемещать энергоресурсы. Так что это морской транспорт и, возможно, что-то водопроводное. Я не думаю, что там речь идет о том, чтобы какие-то системы хранения выстраивать», — рассказал он.
Также он отметил, что после блокады Ормузского пролива многие страны АТР подписали с РФ прямые контракты на поставку нефти.
«Сейчас все страны АТР так или иначе с нами взаимодействуют. И после ситуации с Ормузским проливом многие страны поспешили подписать прямые соглашения о поставках нашей сырой нефти для их нужд, потому что оказалось, что поставщики из Ближнего Востока не надежны. Что касается Вьетнама, это и нефтедобыча, и газодобыча, и, я думаю, что какие-то нефтехимические тематики тоже могут обсуждаться. Многие страны в Юго-Восточной Азии как раз, несмотря на давление со стороны европейцев, США, продолжают с нами работать. А это показатель», — подытожил он.
Ранее стало известно, что власти России пытаются договориться с Вьетнамом о передаче авиакомпаниям самолетов вьетнамских перевозчиков в «мокрый» лизинг — в аренду вместе с экипажем и техобслуживанием, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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