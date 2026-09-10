СМИ: ЕС хочет ограничить доступ к соцсетям из США, избежав гнева Трампа

Евросоюз хочет ввести ограничения на социальные сети технологических гигантов США таким образом, чтобы избежать гнева американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Газета отмечает, что план Брюсселя по ограничению доступа детей к соцсетям протестирует «стратегию по введению цифровых правил без провоцирования крупных технологических компаний – или Дональда Трампа».

Как ожидается, в Европе введут запрет на использование ряда цифровых платформ для детей до 13 лет. Такой подход называют более осторожным по сравнению с ограничениями других стран, в том числе Великобритании, Австралии и Индонезии, где установлен порог в 16 лет.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет ограничить доступ детей к соцсетям во всех 27 странах сообщества.

