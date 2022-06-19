СК возбудит уголовное дело после обстрела курского хутора украинским беспилотником
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после обстрела вблизи курского хутора Кучеров беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом 19 июня, в воскресенье, сообщает пресс-служба ведомства.
Барстрыкин поставил задачу в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к атаке на территорию Курской области, и доложить обо всех обстоятельствах инцидента.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что в воздушное пространство приграничного Беловского района Курской области проник украинский беспилотный летательный аппарат, который сбросил боекомплект вблизи хутора Кучеров.
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