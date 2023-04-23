Разволновавшиеся прибалты. Китай усомнился в принятом на Западе статусе Крыма

в эфире LCI посол КНР заявил, что международное соглашение не конкретизирует статус бывших республик СССР как суверенных стран, а полуостров Крым изначально являлся российским, но в советское время «Никита Хрущев отдал его Украине».

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор Алексей Маслов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Китай отдает приоритет экономике, а не политике.

«Уже несколько лет Китай "подбирался" к Крыму, рассматривался и туризм, поставки продукции сельского хозяйства в Китай. Всё это выгодно обеим сторонам. Пекин аккуратно относился к вопросу полуострова, но сейчас началась подвижка. Связано ли это с ответом для Украины? Нет! Китай никогда не отвечает ударом на удар, выстраивая долгосрочную экономическую политику», - отметил эксперт.

В годовщину начала спецоперации лидер КНР опубликовал свой мирный план: «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».