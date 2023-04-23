Разволновавшиеся прибалты. Китай усомнился в принятом на Западе статусе Крыма

Посол Китая во Франции заявил, что Крым изначально российский, а статус бывших республик СССР как суверенных государств не определен. Прибалты возмутились и потребовали объяснений.

В министерствах иностранных дел Прибалтики, а также украинский посол во Франции Вадим Омельченко упрекнули посла Китая во Франции Лю Шайе в незнании географии и возмутились его словами о том, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, пишет РБК.

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в эфире LCI посол КНР заявил, что международное соглашение не конкретизирует статус бывших республик СССР как суверенных стран, а полуостров Крым изначально являлся российским, но в советское время «Никита Хрущев отдал его Украине».

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор Алексей Маслов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Китай отдает приоритет экономике, а не политике.

«Уже несколько лет Китай "подбирался" к Крыму, рассматривался и туризм, поставки продукции сельского хозяйства в Китай. Всё это выгодно обеим сторонам. Пекин аккуратно относился к вопросу полуострова, но сейчас началась подвижка. Связано ли это с ответом для Украины? Нет! Китай никогда не отвечает ударом на удар, выстраивая долгосрочную экономическую политику», - отметил эксперт.

В годовщину начала спецоперации лидер КНР опубликовал свой мирный план: «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

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«Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок», - подчеркнул в своей статье лидер Китая Си Цзиньпин.

Документ, по его словам, служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. В нем двенадцать пунктов, которые касаются прекращения огня, мирных переговоров, гуманитарного кризиса, защите граждан и военных, прекратить действие санкций и другое.

Китай является самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России. При этом он подчеркнул, что разговаривать с Украиной нет никакого смысла. По словам Константинова, прямые переговоры могут быть только с Соединенными Штатами.

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Также Китайская Народная Республика готова взаимодействовать с Европейским союзом с целью нахождения политического решения украинской проблемы. Такую позицию официального Пекина озвучила представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Как подчеркнула дипломат, китайская сторона надеется, что ЕС сумеет продемонстрировать стратегическую независимость, а также политическую мудрость в этом вопросе. Мао Нин призвала Евросоюз предпринять шаги к достижению долгосрочных мира и стабильности на европейском континенте.

Другие государства не могут вмешиваться в отношения Китая и России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны».

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«Мы выработали новый тип отношений ... основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться», — подчеркнул дипломат.

Представитель МИД КНР добавил, что Пекин занимает справедливую позицию по Украине и продвигает идею переговоров. Дипломат призвал Вашингтон к ответственному поведению и прекращению «действий, которые могут привести к эскалации».

Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что отношения России и Китая превосходят союзы времен холодной войны, передают СМИ.

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