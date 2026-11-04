В РФ начали имплантировать первые неснимаемые экзопротезы

Он посетил с Валентиной Матвиенко и Алексеем Цыденовым Центр высокотехнологичного протезирования ЦИТО Госкорпорации «Ростех».



По словам Мурашко, учреждение выделяют сильные травматология и ортопедия, там же готовят пациентов к профильной процедуре. Разработку новой технологии уже завершили.



Речь идет об имплантации металлической конструкции. После нее экзопротез можно фиксировать для постоянного ношения.



Центр будет работать по принципу полного цикла — от изготовления индивидуальных изделий до комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. Он сфокусирован на протезах спинальной хирургии, верхних и нижних конечностей с биомиметическими технологиями и микропроцессорным управлением, эндопротезах крупных суставов и реабилитационных комплексах.



Ключевую роль в изготовлении будут играть техники-протезисты. Это участники СВО, которых ЦИТО подготовил по своей программе.



Ранее отечественные инженеры разработали новый электронный коленный модуль.

