В РФ начали имплантировать первые неснимаемые экзопротезы
В России начали имплантировать первые неснимаемые экзопротезы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Бурятию.
Он посетил с Валентиной Матвиенко и Алексеем Цыденовым Центр высокотехнологичного протезирования ЦИТО Госкорпорации «Ростех».
По словам Мурашко, учреждение выделяют сильные травматология и ортопедия, там же готовят пациентов к профильной процедуре. Разработку новой технологии уже завершили.
Речь идет об имплантации металлической конструкции. После нее экзопротез можно фиксировать для постоянного ношения.
Центр будет работать по принципу полного цикла — от изготовления индивидуальных изделий до комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. Он сфокусирован на протезах спинальной хирургии, верхних и нижних конечностей с биомиметическими технологиями и микропроцессорным управлением, эндопротезах крупных суставов и реабилитационных комплексах.
Ключевую роль в изготовлении будут играть техники-протезисты. Это участники СВО, которых ЦИТО подготовил по своей программе.
Ранее отечественные инженеры разработали новый электронный коленный модуль.
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