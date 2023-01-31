Песков: Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации
Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации, не задумываясь о последствиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле видят агрессивный настрой прибалтийский стран и сожалеют, что руководители крупных европейских стран никак не реагируют на это.
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа обратился к западным странам с призывом преодолеть «красную линию» и передать Украине истребители, а также дальнобойные реактивные ракетные системы. По его словам, такое вооружение нужно Киеву для защиты.
При этом ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине истребители F-16, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- СМИ: число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 95
- Пригожин предложил читателям CNN вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
- Кадыров рассказал об отправке на СВО новой группы добровольцев
- Рогов сообщил об уничтожении украинского спецназа на Запорожском направлении
- Глава военной разведки Украины заявил о непричастности к атакам на Россию
- Минобороны: добровольцы штурмовых отрядов освободили Благодатное в ДНР
- Песков: Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации
- Генпрокурор РФ заявил о возврате домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных
- Рогов: Появление РСЗО «Торнадо-С» стало противовесом системе HIMARS
- «Адские санкции провалились»: Медведев заявил, что США зарабатывают на униженной Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru