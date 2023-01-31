Песков: Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации

Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации, не задумываясь о последствиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видят агрессивный настрой прибалтийский стран и сожалеют, что руководители крупных европейских стран никак не реагируют на это.

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Накануне президент Литвы Гитанас Науседа обратился к западным странам с призывом преодолеть «красную линию» и передать Украине истребители, а также дальнобойные реактивные ракетные системы. По его словам, такое вооружение нужно Киеву для защиты.

При этом ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине истребители F-16, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаПольшаПрибалтикаКремльДмитрий Песков
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