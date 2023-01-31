Песков: Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации

Польша и Прибалтика готовы делать все для роста конфронтации, не задумываясь о последствиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видят агрессивный настрой прибалтийский стран и сожалеют, что руководители крупных европейских стран никак не реагируют на это.