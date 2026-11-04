Россия обвинила Канаду в грубом нарушении олимпийской хартии

Сейчас участие российской молодежки в ЧМ, который пройдет с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире, под угрозой. Карни поддержали главы местных министерств иностранных дел и спорта, а также иммиграционного ведомства.



В совместном заявлении они объявили о намерении использовать профильное национальное законодательство, чтобы не пустить в страну спортсменов и членов делегаций из РФ и Белоруссии на международные состязания.



В МИД России назвали это демонстративным нарушением регламента IIHF. По нему страна-организатор обязана помогать с получением виз. По мнению ведомства, действия Оттавы грубо нарушают и Олимпийскую хартию. Она требует политического нейтралитета спортивных федераций.



В министерстве иностранных дел напомнили, что молодежная сборная России за всю историю завоевала больше всех медалей на таких чемпионатах — 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых.



Недавно в IIHF подчеркнули, что реинтеграция хоккеистов РФ сопряжена со значительными трудностями.

