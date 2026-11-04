Россия обвинила Канаду в грубом нарушении олимпийской хартии

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава откажет в визах российским хоккеистам. На такой шаг пошли несмотря на решение Спортивного арбитражного суда обязать IIHF допустить РФ к чемпионату мира 2027 года и другим турнирам. Об этом сообщили в МИД.

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Сейчас участие российской молодежки в ЧМ, который пройдет с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире, под угрозой. Карни поддержали главы местных министерств иностранных дел и спорта, а также иммиграционного ведомства.

В совместном заявлении они объявили о намерении использовать профильное национальное законодательство, чтобы не пустить в страну спортсменов и членов делегаций из РФ и Белоруссии на международные состязания.

В МИД России назвали это демонстративным нарушением регламента IIHF. По нему страна-организатор обязана помогать с получением виз. По мнению ведомства, действия Оттавы грубо нарушают и Олимпийскую хартию. Она требует политического нейтралитета спортивных федераций.

В министерстве иностранных дел напомнили, что молодежная сборная России за всю историю завоевала больше всех медалей на таких чемпионатах — 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых.

Недавно в IIHF подчеркнули, что реинтеграция хоккеистов РФ сопряжена со значительными трудностями.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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