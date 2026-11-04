По его словам, немцы должны с восхищением, смирением и благодарностью смотреть в прошлое. Он добавил, что от нацистов их освободили не только американцы, но и британцы, французы и русские. Он также упомянул роль СССР в освобождении Европы.



Отдельно министр указал на роль Соединенных Штатов в экономическом восстановлении ФРГ и мирном вхождении объединенной Германии в мировое сообщество в конце 1989 года.



Ранее Мария Захарова отреагировала на обвинения Вадефуля в адрес России по поводу возможного голода в странах Глобального Юга.

