Глава МИД Германии признал роль России и СССР в победе над нацизмом
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль признал роль русских и СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом он сказал в эфире политического подкаста Анне Вилл на YouTube.
По его словам, немцы должны с восхищением, смирением и благодарностью смотреть в прошлое. Он добавил, что от нацистов их освободили не только американцы, но и британцы, французы и русские. Он также упомянул роль СССР в освобождении Европы.
Отдельно министр указал на роль Соединенных Штатов в экономическом восстановлении ФРГ и мирном вхождении объединенной Германии в мировое сообщество в конце 1989 года.
Ранее Мария Захарова отреагировала на обвинения Вадефуля в адрес России по поводу возможного голода в странах Глобального Юга.
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