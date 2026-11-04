Глава МИД Германии признал роль России и СССР в победе над нацизмом

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль признал роль русских и СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом он сказал в эфире политического подкаста Анне Вилл на YouTube.

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По его словам, немцы должны с восхищением, смирением и благодарностью смотреть в прошлое. Он добавил, что от нацистов их освободили не только американцы, но и британцы, французы и русские. Он также упомянул роль СССР в освобождении Европы.

Отдельно министр указал на роль Соединенных Штатов в экономическом восстановлении ФРГ и мирном вхождении объединенной Германии в мировое сообщество в конце 1989 года.

Ранее Мария Захарова отреагировала на обвинения Вадефуля в адрес России по поводу возможного голода в странах Глобального Юга.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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