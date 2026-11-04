При атаке ВСУ в Белгородской области погиб восьмилетний ребенок

В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли три мирных жителя, включая восьмилетнего ребенка. Об этом сообщил глава 31-го региона Александр Шуваев в «Максе».

Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке ВСУ на гражданское авто

По данным губернатора, в районе села Солдатское Ракитянского округа дрон целенаправленно атаковал гражданский микроавтобус. Мужчина, женщина и восьмилетний мальчик получили смертельные травмы.

Они погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Также в поселке Отрадовском Краснояружского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Там погибла семейная пара, сообщил местный оперштаб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьСмертьБеспилотники

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