В США призвали пересмотреть отношения с Украиной из-за поведения Макрона
США могут снизить расходы на военную помощь Украине из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишут обозреватели Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс в статье для издания The National Interest.
В ходе визита в Китай Макрон допустил, что Франция не поддержит США в случае вторжения Китая на Тайвань. Он выступил за дипломатическое решение вопроса.
Обозреватели издания отметили недовольство Белого дома словами Макрона. Конгресс США, по их мнению, должен потребовать отчет об участии Франции и других стран Евросоюза в поддержке Украины.
Это может подтолкнуть администрацию Белого дома к пересмотру отношений с Киевом, предположили журналисты издания.
Соединенные Штаты не заинтересованы в завершении конфликта на Украине. Такое мнение в интервью телеканалу LCI высказал посол Китая во Франции Лю Шайе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 389 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 509 / сут.
- Белгородский губернатор заявил об отсутствии пострадавших при новом обстреле Мурома
- Медведев пригрозил Западу прекращением поставок товаров из России
- СМИ: во Владимирской области произошел «странный взрыв»
- Министр обороны Эстонии обозначил сроки начала контрнаступления ВСУ
- Самокат в теории. Российским водителям придется изучать правила вождения электросамокатов
- На Западе заявили об опасности российского фрегата «Маршал Шапошников»
- Сальдо опроверг слухи о высадке ВСУ на левом берегу Днепра
- Умер депутат Госдумы Николай Борцов
- В США призвали пересмотреть отношения с Украиной из-за поведения Макрона
- В Прибалтике и на Украине возмутились словами китайского дипломата о Крыме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru