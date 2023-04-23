В США призвали пересмотреть отношения с Украиной из-за поведения Макрона

В ходе визита в Китай Макрон допустил, что Франция не поддержит США в случае вторжения Китая на Тайвань. Он выступил за дипломатическое решение вопроса.

Обозреватели издания отметили недовольство Белого дома словами Макрона. Конгресс США, по их мнению, должен потребовать отчет об участии Франции и других стран Евросоюза в поддержке Украины.

Это может подтолкнуть администрацию Белого дома к пересмотру отношений с Киевом, предположили журналисты издания.

Соединенные Штаты не заинтересованы в завершении конфликта на Украине. Такое мнение в интервью телеканалу LCI высказал посол Китая во Франции Лю Шайе, передает «Радиоточка НСН».

