«Китай давно присматривался к Крыму». Востоковед раскрыл стратегию Пекина
Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что Пекин давно присматривался к Крыму, но до начала сотрудничества на постоянной основе могут пройти годы.
Визит китайской делегации в Крым на Украине моментально назвали ответом КНР на действия Украины в скандальной ситуации с заводом «Мотор Сич», в котором китайцам принадлежит 75%, но после вмешательства США Киев сначала заблокировал сделку, а теперь и вовсе грозит национализировать предприятие. Китайские бизнесмены, тем временем, договорились с властями Крыма о налаживании отношений с местными предприятиями и наметили план действий в области туризма.
Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор Алексей Маслов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что между первым визитом и началом полноценного сотрудничества могут пройти годы.
«Уже несколько лет Китай "подбирался" к Крыму, рассматривался и туризм, поставки продукции сельского хозяйства в Китай. Всё это выгодно обеим сторонам. Пекин аккуратно относился к вопросу полуострова, но сейчас началась подвижка. Связано ли это с ответом для Украины? Нет! Китай никогда не отвечает ударом на удар, выстраивая долгосрочную экономическую политику», - отметил эксперт.
Как добавил Маслов, Китай делает акцент на сотрудничество не только с Крымом, но и Южным федеральным округом, готовя ряд проектов по сельскому хозяйству. Политика здесь на втором плане, приоритет отдан экономике. И речи о признании Крыма частью России не идет, потому что эти два направления четко Пекином разделяются. К слову, министерство иностранных дел Китая призвало не политизировать деловые отношения компаний из КНР с Крымом.
«Процесс прихода Китая в Крым будет небыстрым, потому что там долго изучают потенциал, простоту ведения бизнеса, возможности получения преференций, стоимости перевозок. Между приездом первой делегации и началом полноценного сотрудничества проходят годы. И нужно с российской стороны экспертное сопровождение, чтобы понимать, насколько выгодны те или иные китайские предложения», - подытожил профессор Маслов.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть в государственную собственность производителя двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок ПАО «Мотор Сич». Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что национализация проводится ради безопасности страны.
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