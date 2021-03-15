«Китай давно присматривался к Крыму». Востоковед раскрыл стратегию Пекина

Визит китайской делегации в Крым на Украине моментально назвали ответом КНР на действия Украины в скандальной ситуации с заводом «Мотор Сич», в котором китайцам принадлежит 75%, но после вмешательства США Киев сначала заблокировал сделку, а теперь и вовсе грозит национализировать предприятие. Китайские бизнесмены, тем временем, договорились с властями Крыма о налаживании отношений с местными предприятиями и наметили план действий в области туризма.

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор Алексей Маслов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что между первым визитом и началом полноценного сотрудничества могут пройти годы.

«Уже несколько лет Китай "подбирался" к Крыму, рассматривался и туризм, поставки продукции сельского хозяйства в Китай. Всё это выгодно обеим сторонам. Пекин аккуратно относился к вопросу полуострова, но сейчас началась подвижка. Связано ли это с ответом для Украины? Нет! Китай никогда не отвечает ударом на удар, выстраивая долгосрочную экономическую политику», - отметил эксперт.

Как добавил Маслов, Китай делает акцент на сотрудничество не только с Крымом, но и Южным федеральным округом, готовя ряд проектов по сельскому хозяйству. Политика здесь на втором плане, приоритет отдан экономике. И речи о признании Крыма частью России не идет, потому что эти два направления четко Пекином разделяются. К слову, министерство иностранных дел Китая призвало не политизировать деловые отношения компаний из КНР с Крымом.