В Днепропетровском и Сумском регионах ликвидировали двух офицеров ВСУ

Подполковник СБУ Роман Руденко и командир роты 104-й отдельной бригады теробороны лейтенант Виталий Ромась ликвидированы в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых ведомствах.

Силовики сообщили о ликвидации двух украинских офицеров

По словам источника агентства, первый являлся участником «антитеррористической операции» в Донбассе и «идейным бандеровцем». Второго армия РФ поразила «Герань».

На днях писали, что в Днепропетровской области ликвидировали полковника ВСУ Александра Илющенко. Известно, что украинского военнослужащего ликвидировали в районе Павлограда.

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ФОТО: ТАСС/Кухмарь Кирилл
ТЕГИ:УкраинаСБУ

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