В Днепропетровском и Сумском регионах ликвидировали двух офицеров ВСУ
Подполковник СБУ Роман Руденко и командир роты 104-й отдельной бригады теробороны лейтенант Виталий Ромась ликвидированы в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых ведомствах.
По словам источника агентства, первый являлся участником «антитеррористической операции» в Донбассе и «идейным бандеровцем». Второго армия РФ поразила «Герань».
На днях писали, что в Днепропетровской области ликвидировали полковника ВСУ Александра Илющенко. Известно, что украинского военнослужащего ликвидировали в районе Павлограда.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Днепропетровском и Сумском регионах ликвидировали двух офицеров ВСУ
- МИД РФ не допустит новых мест Западу в Совбезе ООН
- В МИД РФ назвали Европарламент генератором русофобской линии
- Путин надеется, что Запад не будет стремиться к конфронтации
- В АЕБ призвали европейский бизнес готовиться к возвращению в Россию
- Сборная Австрии отказалась играть с Россией на чемпионате мира по хоккею
- Сербский «Студенческий список» призвал заключить договор на поставки газа из РФ
- Путин заявил, что Россия никому не угрожает
- Николас Кейдж назвал себя немного бездомным
- Блум, Депп, Вербински: Кто принесет кассу новым «Пиратам Карибского моря»