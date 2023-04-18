Востоковед усомнился, что мирный план Макрона понравится Китаю

У Китая и Франции разные условия по урегулированию конфликта на Украине, сказал доктор исторических наук Александр Лукин.

У Франции и КНР разные позиции по решению украинского вопроса, заявил профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, Базовая кафедра Института Китая и современной Азии Александр Лукин в беседе с НСН.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может привести к переговорам Украины и России, пишет Bloomberg. Пекин и Париж должны создать структуру, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров». При оптимистичном сценарии переговоры между Россией и Украиной могут пройти уже этим летом. Лукин заявил, что будет интересно наблюдать за тем, как Китай и Франция будут договариваться.

«Во время визита Макрона в Китай они договорились с Си Цзиньпином, что будут вырабатывать единую позицию по Украине, потому что сейчас она разная. Интересный вопрос в том, что они выработают? Китай выступает за переговоры без предварительных условий, так же, как и Россия, но, чтобы учитывались законные стратегические озабоченности всех сторон. А Евросоюз поддерживает позицию США, что переговоры могут начаться после того, как Россия уйдет с территорий, занятых после 2022 года. Это принципиальное различие и будет интересно посмотреть, кто в какую сторону будет двигаться», - сказал Лукин.

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Собеседник НСН полагает, что Китай не сдвинется в сторону США и Евросоюза по мирному плану.

«Позиция Китая связана не столько с Россией, сколько с международными отношениями. К примеру, в КНР говорят о неделимости безопасности, тоже самое говорит и Россия, что за счет одной страны не может укрепляться безопасность другой. Такую же позицию поддерживают Индия, Саудовская Аравия и другие страны третьего мира. Если Китай сдвинется в сторону США, то у него возникнут проблемы с другими странами. Потому что КНР – страна развивающего мира, который к Западу не относится», - резюмировал Лукин.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с НСН заявил, что Китай может начать оказывать военную помощь России, но не напрямую. В частности, КНР может начать поставки продукции двойного назначения, а также экспортировать через Северную Корею.

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