Востоковед усомнился, что мирный план Макрона понравится Китаю

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может привести к переговорам Украины и России, пишет Bloomberg. Пекин и Париж должны создать структуру, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров». При оптимистичном сценарии переговоры между Россией и Украиной могут пройти уже этим летом. Лукин заявил, что будет интересно наблюдать за тем, как Китай и Франция будут договариваться.

«Во время визита Макрона в Китай они договорились с Си Цзиньпином, что будут вырабатывать единую позицию по Украине, потому что сейчас она разная. Интересный вопрос в том, что они выработают? Китай выступает за переговоры без предварительных условий, так же, как и Россия, но, чтобы учитывались законные стратегические озабоченности всех сторон. А Евросоюз поддерживает позицию США, что переговоры могут начаться после того, как Россия уйдет с территорий, занятых после 2022 года. Это принципиальное различие и будет интересно посмотреть, кто в какую сторону будет двигаться», - сказал Лукин.