МИД Китая заявил о готовности вместе с ЕС найти мирное решение по Украине
Китайская Народная Республика готова взаимодействовать с Европейским союзом с целью нахождения политического решения украинской проблемы. Такую позицию официального Пекина озвучила представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Как подчеркнула дипломат, китайская сторона надеется, что ЕС сумеет продемонстрировать стратегическую независимость, а также политическую мудрость в этом вопросе. Мао Нин призвала Евросоюз предпринять шаги к достижению долгосрочных мира и стабильности на европейском континенте.
Представитель МИД также особо акцентировала внимание на том, что Пекин не выступает в качестве стороны конфликта на Украине и ратует за мирное урегулирование.
Ранее Китай обнародовал мирный план по Украине из 12 пунктов. Как отмечает НСН, в ходе визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в третьей декаде марта, президент РФ Владимир Путин обменялся с ним мнениями по этому вопросу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru