Посол КНР заявил о желании США продолжить конфликт на Украине
Посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Дипломат дал интервью телеканалу LCI.
Шайе отметил, что для прекращения конфликта необходима заинтересованность в этом всех сторон. По его словам, Россия и Украина хотят начать переговоры.
«Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», - сказал дипломат.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин поддерживает Европу в ее желании содействовать возобновлению диалога по Украине, передает «Радиоточка НСН».
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