Посол КНР заявил о желании США продолжить конфликт на Украине

Шайе отметил, что для прекращения конфликта необходима заинтересованность в этом всех сторон. По его словам, Россия и Украина хотят начать переговоры.

«Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», - сказал дипломат.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин поддерживает Европу в ее желании содействовать возобновлению диалога по Украине, передает «Радиоточка НСН».

