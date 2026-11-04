Вэнс раскрыл причины поражения республиканцев на выборах

Вэнс уточнил, что во Флориде доля республиканцев среди проголосовавших превысила долю демократов на 9 процентных пунктов — всего на пару меньше, чем в 2024-м.



Также, по данным социологов, избиратели, отвернувшиеся от партии президента, назвали четыре главных требования: прекратить войну, сосредоточиться на стоимости жизни и инфляции, поставить интересы Америки на первое место и пересмотреть отношения с Израилем.



Вице-президент признал, что на финальном этапе кампании экономическая повестка была недостаточно четкой. При этом он заявил, что истинная причина поражения очевидна и связана с боевыми действиями в Иране.



Недавно рассказывали, с какими результатами завершились промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

