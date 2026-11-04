Вэнс раскрыл причины поражения республиканцев на выборах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X объяснил, что главная проблема была не в явке: избиратели пришли на участки, но многие из тех, кто поддерживал его и президента Дональда Трампа в 2024 году, проголосовали за другую сторону. Основная причина связана в том числе с конфликтом с Ираном.
Вэнс уточнил, что во Флориде доля республиканцев среди проголосовавших превысила долю демократов на 9 процентных пунктов — всего на пару меньше, чем в 2024-м.
Также, по данным социологов, избиратели, отвернувшиеся от партии президента, назвали четыре главных требования: прекратить войну, сосредоточиться на стоимости жизни и инфляции, поставить интересы Америки на первое место и пересмотреть отношения с Израилем.
Вице-президент признал, что на финальном этапе кампании экономическая повестка была недостаточно четкой. При этом он заявил, что истинная причина поражения очевидна и связана с боевыми действиями в Иране.
Недавно рассказывали, с какими результатами завершились промежуточные выборы в Соединенных Штатах.
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