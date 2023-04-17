«Через Северную Корею»: Востоковед рассказал о вариантах китайской помощи России

Китай может начать поставлять в России товары двойного назначения, а также оказывать военную помощь через третьи страны, сказал НСН востоковед Кирилл Котков.

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с НСН заявил, что Китай может начать оказывать военную помощь России, но не напрямую. Ранее президент Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Сергея Шойгу. Министр обороны доложил о внезапной проверке Тихоокеанского флота, которая проводится с 14 апреля. Перед этим Путин и Шойгу провели встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу в Москве.

Шойгу доложил Путину о проверке Тихоокеанского флота

Котков отметил, что Путин и Ли Шанфу могли обсудить военную помощь России со стороны Китая.

«Визит министра обороны Китая, то это прямое следствие приезда лидера КНР Си Цзиньпина. Обе стороны договорились о наращивании сотрудничества, в том числе и в военной сфере. В тоже время Китай вряд ли будет оказывать военную помощь России. Это им невыгодно, потому что китайская экономика сильно завязана на экономику западных стран. Если КНР начнет оказывать такую помощь, то будет делать это через продажу товаров двойного назначения, либо через третьи страны – Северную Корею. Что касается России, то в сложившейся ситуации мы будем просить все то, чего не хватает по военной линии», - высказал мнение Котков.

Министр обороны КНР рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Востоковед считает, что Россия по тайваньскому вопросу окажет Китаю словесную поддержку.

«Тайваньский вопрос – внутреннее дело Китая. Россия неоднократно это подчеркивала, поэтому КНР будет решать этот вопрос, но только когда ему это будет выгодно. Если, конечно, США не спровоцируют Китай на вооруженный конфликт», - резюмировал Котков.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил, что визит президента Франции в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин в «свой лагерь». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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