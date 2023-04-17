«Через Северную Корею»: Востоковед рассказал о вариантах китайской помощи России

Востоковед считает, что Россия по тайваньскому вопросу окажет Китаю словесную поддержку.

«Тайваньский вопрос – внутреннее дело Китая. Россия неоднократно это подчеркивала, поэтому КНР будет решать этот вопрос, но только когда ему это будет выгодно. Если, конечно, США не спровоцируют Китай на вооруженный конфликт», - резюмировал Котков.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил, что визит президента Франции в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин в «свой лагерь». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

