В Китае заявили, что ни одна страна не может вмешиваться в отношения Пекина и Москвы

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что «безграничное партнерство и поддержка» Пекина в отношении Москвы — тревожные признаки того, что КНР несерьезно говорит о завершении кризиса на Украине.

Комментируя слова Йеллен, Ван Вэньбинь указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны».

«Мы выработали новый тип отношений ... основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться», — подчеркнул дипломат.

Представитель МИД КНР добавил, что Пекин занимает справедливую позицию по Украине и продвигает идею переговоров. Дипломат призвал Вашингтон к ответственному поведению и прекращению «действий, которые могут привести к эскалации».

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина укрепляет отношения между странами, пишет Ura.ru.

