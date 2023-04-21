В Китае заявили, что ни одна страна не может вмешиваться в отношения Пекина и Москвы
Другие государства не могут вмешиваться в отношения Китая и России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что «безграничное партнерство и поддержка» Пекина в отношении Москвы — тревожные признаки того, что КНР несерьезно говорит о завершении кризиса на Украине.
Комментируя слова Йеллен, Ван Вэньбинь указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны».
«Мы выработали новый тип отношений ... основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться», — подчеркнул дипломат.
Представитель МИД КНР добавил, что Пекин занимает справедливую позицию по Украине и продвигает идею переговоров. Дипломат призвал Вашингтон к ответственному поведению и прекращению «действий, которые могут привести к эскалации».
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина укрепляет отношения между странами, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru