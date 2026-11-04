ОДКБ может лишить Армению права голоса

По ней, если государство-член организации не погашает задолженность перед бюджетом объединения в течение двух лет, Совет может приостановить право выдвижения граждан государства на квотные должности, а также лишить права голоса до полного разрешения финансового вопроса.



Масадыков добавил, что проект решения о применении статьи 25 к Армении представила Россия. Это касается членских взносов и неучастия Еревана в работе ОДКБ третий год.



До этого глава МИД кавказской республики сказал, что она не видит возможности остаться в Организации Договора о коллективной безопасности.

