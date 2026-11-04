ОДКБ может лишить Армению права голоса

Совет коллективной безопасности ОДКБ может рассмотреть применение к Армении статьи 25 устава при утверждении повестки. Об этом на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков, сообщает ТАСС.

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По ней, если государство-член организации не погашает задолженность перед бюджетом объединения в течение двух лет, Совет может приостановить право выдвижения граждан государства на квотные должности, а также лишить права голоса до полного разрешения финансового вопроса.

Масадыков добавил, что проект решения о применении статьи 25 к Армении представила Россия. Это касается членских взносов и неучастия Еревана в работе ОДКБ третий год.

До этого глава МИД кавказской республики сказал, что она не видит возможности остаться в Организации Договора о коллективной безопасности.

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ФОТО: ТАСС/Патрин Александр
ТЕГИ:РоссияОДКБАрмения

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