ОДКБ может лишить Армению права голоса
Совет коллективной безопасности ОДКБ может рассмотреть применение к Армении статьи 25 устава при утверждении повестки. Об этом на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков, сообщает ТАСС.
По ней, если государство-член организации не погашает задолженность перед бюджетом объединения в течение двух лет, Совет может приостановить право выдвижения граждан государства на квотные должности, а также лишить права голоса до полного разрешения финансового вопроса.
Масадыков добавил, что проект решения о применении статьи 25 к Армении представила Россия. Это касается членских взносов и неучастия Еревана в работе ОДКБ третий год.
До этого глава МИД кавказской республики сказал, что она не видит возможности остаться в Организации Договора о коллективной безопасности.
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