СМИ узнали о «секретном» мирном плане Германии по Украине

Газета Bild сообщила о «секретном» плане мирного урегулирования на Украине, который посольство ФРГ в Москве разработало в 2024 году. Документ называется «Сельскому хозяйству нужен мир».

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По данным издания, немецкая инициатива предусматривала передачу спорных территорий на востоке Украины под управление ООН на пять лет. После этого жители должны были решить, остаться ли в составе Украины или присоединиться к РФ. Также упоминаются переговоры о выводе войск, гарантиях безопасности, обмене пленными и восстановлении.

Автором является высокопоставленный дипломат Мартин Ниссен. В тот период представитель ФРГ отвечал в посольстве за вопросы сельского хозяйства. Он подтвердил Bild, что сам напечатал эту «дорожную карту».

По его словам, в обсуждении участвовали коллеги из РФ и Соединенных Штатов, а российский представитель при ООН Владимир Кузнецов заверил, что контакты согласованы на рабочем уровне в МИД и Кремле. Ниссен добавил, что американская сторона поддержала идеи документа.

В МИД Германии заявили, что переговоры шли не по поручению и без согласования с ведомством.

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ФОТО: dpa / ТАСС
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