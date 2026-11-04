СМИ узнали о «секретном» мирном плане Германии по Украине
Газета Bild сообщила о «секретном» плане мирного урегулирования на Украине, который посольство ФРГ в Москве разработало в 2024 году. Документ называется «Сельскому хозяйству нужен мир».
По данным издания, немецкая инициатива предусматривала передачу спорных территорий на востоке Украины под управление ООН на пять лет. После этого жители должны были решить, остаться ли в составе Украины или присоединиться к РФ. Также упоминаются переговоры о выводе войск, гарантиях безопасности, обмене пленными и восстановлении.
Автором является высокопоставленный дипломат Мартин Ниссен. В тот период представитель ФРГ отвечал в посольстве за вопросы сельского хозяйства. Он подтвердил Bild, что сам напечатал эту «дорожную карту».
По его словам, в обсуждении участвовали коллеги из РФ и Соединенных Штатов, а российский представитель при ООН Владимир Кузнецов заверил, что контакты согласованы на рабочем уровне в МИД и Кремле. Ниссен добавил, что американская сторона поддержала идеи документа.
В МИД Германии заявили, что переговоры шли не по поручению и без согласования с ведомством.
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