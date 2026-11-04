Лидер демократов в сенате пообещал завершить конфликт с Ираном

По словам американского политика, войну необходимо закончить. Он уточнил, что подобную инициативу поддерживают и некоторые республиканцы. Часть из них присоединяется к демократам из-за желания прекратить боевые действия с Исламской Республикой.



На промежуточных выборах 3 ноября граждане США избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Зарубежные СМИ прогнозируют, что демпартия получит большинство в палате представителей и контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.



При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил эскалацию в конфликте с Ираном.

