Лидер демократов в сенате пообещал завершить конфликт с Ираном
Лидер демпартии в сенате Чак Шумер после победы на промежуточных выборах в США пообещал завершить конфликт с Ираном. Об этом он сказал журналистам.
По словам американского политика, войну необходимо закончить. Он уточнил, что подобную инициативу поддерживают и некоторые республиканцы. Часть из них присоединяется к демократам из-за желания прекратить боевые действия с Исламской Республикой.
На промежуточных выборах 3 ноября граждане США избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Зарубежные СМИ прогнозируют, что демпартия получит большинство в палате представителей и контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.
При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил эскалацию в конфликте с Ираном.
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