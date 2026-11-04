Жительница Подмосковья выиграла по миллиону рублей дважды за день

Жительница Подмосковья Александра купила два лотерейных билета. Каждый принес ей по миллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Женщина приехала в гости к брату и решила сыграть в свободное время. Все выбирала интуитивно и без стратегии. Позже увидела результаты и сначала не поверила. Она несколько раз перепроверила числа, а на следующее утро снова открыла приложение с сомнениями.

После победительница объяснила, что деньги помогут частично погасить ипотеку и оплатить обучение племянницы. А в сентябре во время сборов в командировку выиграла еще 100 тыс. рублей.

Ранее жительница Ставрополья получила почти 47 млн рублей после участия в лотерее.

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ФОТО: РИА Новости
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