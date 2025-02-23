«Разочарование Трампа»: Украина отказалась возвращать США $500 млрд компенсации
До этого президент США Дональд Трамп напомнил, что у Киева есть обязательства перед Вашингтоном на $400-500 млрд, но украинская сторона уверяет, что сумма составляет лишь $90 млрд.
США потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь в период конфликта. Киев то соглашается, то отказывается выполнять обязательства, сокращая при этом оговариваемую сумму.
«ПЛЕВАТЬ» НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Киев отверг требование Вашингтона о создании компенсационного фонда в $500 млрд в рамках сделки о передачи доходов от добычи украинских полезных ископаемых.
«Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего $90 млрд», - говорится в публикации «Bloomberg».
При этом в материале также указано, что предметом дискуссии остается неуверенность Украины в дальнейшей финансовой и военной помощи от США.
Накануне американский президент Дональд Трамп напомнил, что у Киева есть обязательства перед США на сумму $400-500 млрд. Политик также выразил надежду на скорое достижение сделки с Украиной о компенсации. Лидер США подчеркнул, что в ближайшее время стороны собираются подписать соглашения, по которым будет обеспечено возвращение средств Киевом.
«Мы подпишем соглашение, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам $400–500 млрд. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим», - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, трансляцию которого вел «С-SPAN».
ОТКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО И РАЗОЧАРОВАНИЕ ТРАМПА
3 февраля президент США объявил, что Вашингтон ждет от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз также подтверждал, что США рассматривают возможность получения редкоземельных металлов из Украины, чтобы компенсировать средства, затраченные на помощь Киеву. По его словам, Белый дом обсудил способы возмещения средств, но точные временные рамки для реализации этого плана пока не были определены.
Сам Трамп тоже говорил о заинтересованности в приобретении редкоземельных металлов из Украины в обмен на помощь от США. Он подчеркнул, что Вашингтон вложил сотни миллиардов долларов на поддержку Украины, и что у страны есть богатые запасы редких металлов. Согласно оценке «Financial Times», стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность сотрудничать с США по добыче полезных ископаемых. Этот вопрос, включая разработку месторождений лития и титана, был включен в «план победы», который он представил Трампу и республиканским конгрессменам в октябре 2024 года.
Между тем, по данным «Washington Post», 14 февраля американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, согласно которому права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины перешли бы США. Однако на следующий день президент Украины заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
После этого советник президента США Майк Уолц рассказал, что Дональд Трамп был крайне разочарован отказом Киева от предложения Вашингтона и надеется, что Зеленский вскоре передумает. По словам Уолца, президенту Украины следует вернуться к переговорам по сделке о редкоземельных металлах, которые должны компенсировать помощь, оказанную Вашингтоном Киеву.
«ПОКУПКА ПОМОЩИ»
При этом недавно глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству Киева и Вашингтона подразумевает, что доходы Украины от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в спецфонд, контроль над которым отойдет США.
Издание «The Wall Street Journal» писало, что сделка может быть заключена 22 февраля, несмотря на все недоработки по ней. В Белом доме на фоне ужесточившейся риторики Трампа также выразили уверенность в том, что Киев одобрит ее в ближайшее время.
Согласно информации «Axios», несколько дней назад Вашингтон передал Украине «улучшенный» проект сделки и призвал Зеленского подписать обновленное соглашение, чтобы «избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины».
«В последнем проекте были внесены значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», - говорится в статье.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерение Дональда Трампа получать украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь Киеву являются предложением о «покупке помощи», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: После завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции
- Continental Resources: Нефтедобывающие компании США не вернутся в Россию
- Киев планирует обменяться пленными по формуле «всех на всех»
- Криптобиржа Bybit объявила награду в $140 млн за поимку обокравших ее хакеров
- В Госдуме рассказали, что пенсионерам положены налоговые вычеты по земельному налогу
- СМИ: Страны G7 хотят призвать Китай прекратить поддержку России
- Трамп: Байден превратил страну в хаос
- Великобритания подготовила большой пакет антироссийских санкций
- СМИ: Компания Маска проведет расследование после призыва ИИ Grok казнить Трампа
- СМИ: В ООН сочли действия Вашингтона по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru