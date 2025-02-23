«Разочарование Трампа»: Украина отказалась возвращать США $500 млрд компенсации

«ПЛЕВАТЬ» НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Киев отверг требование Вашингтона о создании компенсационного фонда в $500 млрд в рамках сделки о передачи доходов от добычи украинских полезных ископаемых.

«Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего $90 млрд», - говорится в публикации «Bloomberg».

При этом в материале также указано, что предметом дискуссии остается неуверенность Украины в дальнейшей финансовой и военной помощи от США.