«Подпись по цене чернил»: Сенатор Климов объяснил желание Трампа сменить Зеленского
Конституция Украины никак не ограничивает проведение выборов президента в период военных действий, поэтому Украина должна следовать своим законам, напомнил в беседе с НСН Андрей Климов.
Украина должна провести президентские выборы не ради США или России, а прежде всего ради соблюдения собственной конституции. Об этом в беседе с НСН заявил член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов.
Президент США Дональд Трамп 19 февраля в соцсети Truth Social назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и пригрозил, что тот может потерять страну. При этом New York Post пишет, что в США уже на протяжении нескольких месяцев говорят о необходимости выборов и смены руководства на Украине, а в окружении Трампа относятся к Зеленскому негативно. В частности, Трамп остался крайне недоволен его реакцией на переговоры РФ и США в Эр-Рияде. Климов отметил, что Трамп приложит все усилия, чтобы заставить Украину провести даже подобие выборов, иначе будущие подписанные им документы не будут иметь юридической силы.
«Если Украина будет все-таки следовать своей собственной конституции, то выборы там просто обязаны провести, и не ради России, не ради США, а ради соблюдения собственной конституции. Препятствует этим выборам физическое лицо по фамилии Зеленский. Если эти выборы будут проведены в строгом соответствии с конституцией и украинскими законами, то маловероятно, что такие люди, как Зеленский, вновь получат бразды правления. Если же это будет пародия на выборы, то результат будет имитационным и пародийным. Но есть силы в мире, например, Евросоюз, которые не хотят ничего там менять. А Трамп говорит, что либо Зеленский, либо другой человек должен получить вотум доверия, и он фактически повторяет то, что написано в их конституции. Трамп и его советники прекрасно понимают, что документы, подписанные Зеленским, в юридическом плане ничтожны. Поэтому они будут вынуждать украинскую сторону, чтобы нечто похожее на выборы там состоялось. Иначе, боюсь, ценность его подписи равна стоимости потраченных на нее чернил», - рассказал он.
Также Климов напомнил, что законодательство Украины не предполагает никаких ограничений на президентские выборы в период военных действий, что порождает еще больше вопросов о том, почему выборы до сих пор не состоялись.
«Мало того, проведение самого по себе избирательного процесса по украинскому законодательству ни с какими боевыми действиями не связано. Там нет ограничений на проведение президентских выборов из-за тех, или иных ситуаций, например, боевых действий. Это написано только по части выборов в Верховую Раду. Потому что Украина - это страна с парламентско-президентской формой правления. А Зеленский просто в свое время узурпировал власть и сделал из этого такую квазимонархию, квазидиктатуру», - подытожил он.
Ранее глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов заявил НСН, что Зеленского точно не оставят на Украине и тем более у власти, так как он слишком много знает и невыгоден США.
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