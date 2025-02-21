«Если Украина будет все-таки следовать своей собственной конституции, то выборы там просто обязаны провести, и не ради России, не ради США, а ради соблюдения собственной конституции. Препятствует этим выборам физическое лицо по фамилии Зеленский. Если эти выборы будут проведены в строгом соответствии с конституцией и украинскими законами, то маловероятно, что такие люди, как Зеленский, вновь получат бразды правления. Если же это будет пародия на выборы, то результат будет имитационным и пародийным. Но есть силы в мире, например, Евросоюз, которые не хотят ничего там менять. А Трамп говорит, что либо Зеленский, либо другой человек должен получить вотум доверия, и он фактически повторяет то, что написано в их конституции. Трамп и его советники прекрасно понимают, что документы, подписанные Зеленским, в юридическом плане ничтожны. Поэтому они будут вынуждать украинскую сторону, чтобы нечто похожее на выборы там состоялось. Иначе, боюсь, ценность его подписи равна стоимости потраченных на нее чернил», - рассказал он.

Также Климов напомнил, что законодательство Украины не предполагает никаких ограничений на президентские выборы в период военных действий, что порождает еще больше вопросов о том, почему выборы до сих пор не состоялись.