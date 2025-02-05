США хотят получать редкоземельные металлы с Украины для компенсации помощи

Трамп ранее выразил заинтересованность в приобретении редкоземельных металлов с Украины в обмен на американскую помощь. Он отметил, что США вложили сотни миллиардов долларов в поддержку Украины, и что у страны есть богатые запасы редких металлов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность сотрудничать с США по добыче полезных ископаемых. Этот вопрос, включая разработку месторождений лития и титана, был включен в «план победы», который Зеленский представил Трампу и республиканским конгрессменам в октябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

