США хотят получать редкоземельные металлы с Украины для компенсации помощи

США рассматривают возможность получения редкоземельных металлов с Украины, чтобы компенсировать средства, затраченные на помощь Киеву. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

По словам Хьюза, Белый дом обсудил способы возмещения средств, однако точные временные рамки для реализации этого плана пока не определены.

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Трамп ранее выразил заинтересованность в приобретении редкоземельных металлов с Украины в обмен на американскую помощь. Он отметил, что США вложили сотни миллиардов долларов в поддержку Украины, и что у страны есть богатые запасы редких металлов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность сотрудничать с США по добыче полезных ископаемых. Этот вопрос, включая разработку месторождений лития и титана, был включен в «план победы», который Зеленский представил Трампу и республиканским конгрессменам в октябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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