США хотят получать редкоземельные металлы с Украины для компенсации помощи
США рассматривают возможность получения редкоземельных металлов с Украины, чтобы компенсировать средства, затраченные на помощь Киеву. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.
По словам Хьюза, Белый дом обсудил способы возмещения средств, однако точные временные рамки для реализации этого плана пока не определены.
Трамп ранее выразил заинтересованность в приобретении редкоземельных металлов с Украины в обмен на американскую помощь. Он отметил, что США вложили сотни миллиардов долларов в поддержку Украины, и что у страны есть богатые запасы редких металлов.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность сотрудничать с США по добыче полезных ископаемых. Этот вопрос, включая разработку месторождений лития и титана, был включен в «план победы», который Зеленский представил Трампу и республиканским конгрессменам в октябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru