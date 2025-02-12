Трамп не подтвердил планы использовать $4 млрд на помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп не стал подтверждать готовность использовать средства на военную помощь Украине, неизрасходованные предыдущей администрацией в Вашингтоне. Об этом он заявил журналистам.

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«Будет видно», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о намерении использовать оставшиеся деньги - около $4 млрд.

Ранее Трамп заявил, что Киев согласился предоставить США редкоземельные минералы на $500 млрд в качестве компенсации за американскую военную помощь Украине, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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