Трамп: Сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что договоренности по завершению конфликта вокруг Украины можно достичь уже на этой неделе, сообщила пресс-секретарь администрации США Каролин Левитт.

Трамп назвал переговоры с Путиным более успешными, чем с Зеленским

По ее словам, глава государства со своей командой сосредоточен на переговорах с обеими сторонами. Вашингтон продолжает активные дипломатические усилия, а советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в выходные будет круглосуточно работать для достижения соглашения и положения конца конфликту.

Говоря о возможной встрече Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, Левитт указала, что пока не может ничего анонсировать или уточнять.

Ранее Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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