Трамп: Сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе
Американский лидер Дональд Трамп уверен, что договоренности по завершению конфликта вокруг Украины можно достичь уже на этой неделе, сообщила пресс-секретарь администрации США Каролин Левитт.
По ее словам, глава государства со своей командой сосредоточен на переговорах с обеими сторонами. Вашингтон продолжает активные дипломатические усилия, а советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в выходные будет круглосуточно работать для достижения соглашения и положения конца конфликту.
Говоря о возможной встрече Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, Левитт указала, что пока не может ничего анонсировать или уточнять.
Ранее Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru