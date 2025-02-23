Трамп: Сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе

По ее словам, глава государства со своей командой сосредоточен на переговорах с обеими сторонами. Вашингтон продолжает активные дипломатические усилия, а советник по национальной безопасности США Майк Уолтц в выходные будет круглосуточно работать для достижения соглашения и положения конца конфликту.

Говоря о возможной встрече Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, Левитт указала, что пока не может ничего анонсировать или уточнять.

Ранее Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

