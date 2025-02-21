«Рано списывать со счетов»: Зеленский сможет «держать оборону» на своем посту до года
Даже Дональд Трамп пока еще не смог «подвинуть» Зеленского, так что тот вполне может держаться на плаву за счет поддержки ЕС, а затем занять место в парламенте Украины, заявил НСН Богдан Безпалько.
Не стоит списывать лидера Украины Владимира Зеленского раньше времени со счетов, так как при поддержке европейских элит, запасами финансов и оружия от США он может продержаться на своем посту даже до года. Об этом НСН рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
В США уже на протяжении нескольких месяцев говорят о необходимости выборов и смены руководства на Украине. Однако в случае их проведения у американского президента Дональда Трампа нет однозначного предпочтительного кандидата, пишет газета New York Post. При этом собеседник газеты отметил, что в окружении Трампа относятся к Владимиру Зеленскому негативно. Безпалько отметил, что нет никаких предпосылок для отставки Зеленского в ближайшем будущем.
«Я пока не вижу предпосылок, чтобы он прямо сейчас складывал полномочия. Он будет тянуть время и сопротивляться до последнего. Пока что политическая система на Украине выстроена таким образом, что она полностью подчинена Зеленскому. Глава парламента не стал поднимать своеобразный бунт против него, глава офиса тоже его поддерживает. Сейчас нет каких-то сил, которые готовы поднять отрытый бунт против него даже при международной поддержке. Все ждут, что кто-то придет и его устранит. Поэтому сейчас, обладая определенными запасами финансовой прочности и вооружений, которые ему обеспечил Джо Байден, поддержкой ряда европейских политиков, он может сопротивляться выборам еще некоторое время, даже до года», – рассказал Безпалько.
По его словам, даже Трамп пока не смог повлиять на Зеленского и заставить его покинуть свой пост, несмотря на все давление на него.
«Как оказалось, Трамп тоже с ходу не может заставить Зеленского уйти в отставку добровольно и объявить новые выборы, несмотря на все инструменты давления. Пока мы не видим даже подписанного соглашения о ресурсах, которые Трамп ему навязывает. Для Зеленского выборы будут означать политическую смерть. В самом лучшем для него случае он может возглавить фракцию в парламенте, получить депутатскую неприкосновенность, но тогда превратится в Порошенко №2. Исторические прецеденты тоже существуют, например, лидер Южной Кореи Ли Сын Ман, который во время холодной войны на Корейском полуострове выступал против перемирия. Он дважды сам себя переизбирал и организовал совершенно тоталитарный режим. С большим трудом тогда американцам удалось его устранить постепенно от власти», - напомнил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что сейчас очень сложно предугадать судьбу Зеленского, так как до конца неизвестно, какие разговоры и договоренности ведутся с ним без камер.
«Здесь очень сложно прогнозировать, потому что мы не обладаем всей полнотой информации о том, кто и как ведет с ним переговоры непублично. Так что сейчас списывать Зеленского пока что еще рано. Тем более, что существует достаточно большое количество политиков, которые выступают против Трампа и, как правило, поддерживают Зеленского», - подытожил он.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что Украина должна провести президентские выборы не ради США или России, а прежде всего ради соблюдения собственной конституции.
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