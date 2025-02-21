Не стоит списывать лидера Украины Владимира Зеленского раньше времени со счетов, так как при поддержке европейских элит, запасами финансов и оружия от США он может продержаться на своем посту даже до года. Об этом НСН рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

В США уже на протяжении нескольких месяцев говорят о необходимости выборов и смены руководства на Украине. Однако в случае их проведения у американского президента Дональда Трампа нет однозначного предпочтительного кандидата, пишет газета New York Post. При этом собеседник газеты отметил, что в окружении Трампа относятся к Владимиру Зеленскому негативно. Безпалько отметил, что нет никаких предпосылок для отставки Зеленского в ближайшем будущем.