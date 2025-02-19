«Где деньги, Зеленский»? Трамп призвал провести выборы на Украине
Пока Владимир Зеленский всячески показывает свое недовольство переговорами РФ и США в Эр-Рияде, Трамп уже публично выразил свое разочарование им и потребовал рассказать, куда потрачены деньги США.
Американский президент Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине и указал при этом на низкий уровень поддержки украинского коллеги Владимира Зеленского его населением. Об этом он заявил на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде, посвященной итогам переговоров делегаций США и России в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Трамп также отметил, что «прошло много времени» на Украине с момента последних выборов, а рейтинг Зеленского на сегодняшний момент упал до 4%.
«Мне неприятно это говорить, но его (Зеленского прим. НСН) рейтинг одобрения упал до 4%, и когда страна разрушена до основания. Большинство городов лежат в руинах. Здания разрушены», - уточнил Трамп.
Также Трамп пояснил, что вопрос проведения выборов на Украине - не требование России, а беспокойство «многих» стран.
ГДЕ ДЕНЬГИ?
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Беседа двух делегаций продлилась 4,5 часа. Россию на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в свою очередь присутствовали помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Выступая во Флориде в Мар-а-Лаго Трамп начал с того, что назвал прошедшие переговоры в Саудовской Аравии «очень хорошими». Однако он остался крайне недоволен реакцией украинской стороны. Так, он выразил свое разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет.
«Я слышу, что они (власти Украины – прим. НСН) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры – прим. НСН). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров», – сказал Трамп.
По словам американского лидера, можно было заключить сделку о мире намного раньше, и она бы сохранила «почти всю территорию Украины», без разрушений и гибели людей.
Помимо прочего, Трамп призвал Зеленского объяснить, куда делись американские деньги, либо вернуть их. В частности, он напомнил о том, что на прошлой неделе глава Украины заявил ему, что не в курсе, где находится половина денег, которые дали ему США.
«На прошлой неделе Зеленский сказал, что не знает, где находится половина денег, которые мы ему дали. Я думаю, что Европа дала Украине $100 млрд, а мы, скажем, $300 млрд с лишним. И для них это важнее, чем для нас. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом», - выразил свое удивление Трамп.
Так, после вступления в должность Трампа, США, по его словам, потратили на военную поддержку Украины на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО.
При этом украинский президент ранее отметил, что страна получила от США только около $75 млрд военной помощи.
Так, ранее в излишней обогащенности украинцев уличил и американский журналист Такер Карлсон. Он отметил, когда посещал самый дорогой горнолыжный курорт в мире, то встретил там очень много украинцев, соривших деньгами.
«Они спускают там миллион долларов в день. И так во всей Европе. Украинцы – самые богатые люди в мире», - заявил Такер в эфире своего шоу.
ПОЗИТИВНОЕ НАЧАЛО
При этом американский президент отметил, что Россия могла бы «очень быстро» уничтожить украинские города, если бы этого хотела.
«Я хочу сказать, что они (россияне - прим. НСН) не разбомбили Киев, потому что, не хотят запускать туда слишком много ракет. Они сделали это на 20%, но не на 100%. Если бы они хотели сделать это на 100%, это, вероятно, произошло бы очень быстро», - пояснил он.
Также Трамп отметил, что после встречи его представителей с российской стороной он стал «намного более уверен» в том, что конфликт на Украине можно скоро решить.
В свою очередь журналист и телеведущий Владимир Познер заявил НСН, что с позитивом оценивает факт начала диалога между Россией и США по украинскому вопросу.
«Сам факт начала диалога я оцениваю, естественно, позитивно… Я думаю, что многие надеются, что будет успех и будет нормализация отношений. На сегодняшний день можно только сказать, что какой-то процесс начался… Вопрос компромиссов можно задать обеим сторонам переговоров. Без компромиссов решений не будет», - поделился он своим мнением.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОЙСКА
Еще одним важным заявлением Трампа стала его поддержка введения европейских войск на Украину, исключив при этом участие там солдат США. Об этом он также сообщил на пресс-конференции во Флориде.
Он пояснил, что оставляет это решение за Европой.
Ранее на саммите в Париже, который был организован в противовес переговорам РФ и США в Эр-Рияде, у европейских политиков возникли разногласия, касательно отправки войск на Украину. Об этом пишет издание Financial Times.
Уточняется, что кризисная встреча была посвящена достижению консенсуса относительно того, «как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией».
Однако такие страны, как Италия, Германия, Польша и Испания выразили нежелание отправлять свой военный контингент на Украину. В то время как в Великобритании, наоборот, подержали отправку войск. Франция же поддержала лишь идею отправки миротворцев после прекращения огня, которые будут располагаться далеко за линией боевого соприкосновения.
Что касается самого Зеленского, то ранее он отменил свой визит в Саудовскую Аравию 19 февраля на фоне переговоров между делегациями России и США. Об этом он заявил на пресс-конференции в Турции после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили РИА Новости.
«Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии. — прим. НСН) будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно… Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами … и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве», — уточнил он.
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