«Где деньги, Зеленский»? Трамп призвал провести выборы на Украине

Выступая во Флориде в Мар-а-Лаго Трамп начал с того, что назвал прошедшие переговоры в Саудовской Аравии «очень хорошими». Однако он остался крайне недоволен реакцией украинской стороны. Так, он выразил свое разочарование тем, что Украина не использовала возможности для урегулирования конфликта с Россией в течение последних трех лет.

«Я слышу, что они (власти Украины – прим. НСН) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры – прим. НСН). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров», – сказал Трамп.

По словам американского лидера, можно было заключить сделку о мире намного раньше, и она бы сохранила «почти всю территорию Украины», без разрушений и гибели людей.

Помимо прочего, Трамп призвал Зеленского объяснить, куда делись американские деньги, либо вернуть их. В частности, он напомнил о том, что на прошлой неделе глава Украины заявил ему, что не в курсе, где находится половина денег, которые дали ему США.

«На прошлой неделе Зеленский сказал, что не знает, где находится половина денег, которые мы ему дали. Я думаю, что Европа дала Украине $100 млрд, а мы, скажем, $300 млрд с лишним. И для них это важнее, чем для нас. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом», - выразил свое удивление Трамп.

Так, после вступления в должность Трампа, США, по его словам, потратили на военную поддержку Украины на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО.

При этом украинский президент ранее отметил, что страна получила от США только около $75 млрд военной помощи.

Так, ранее в излишней обогащенности украинцев уличил и американский журналист Такер Карлсон. Он отметил, когда посещал самый дорогой горнолыжный курорт в мире, то встретил там очень много украинцев, соривших деньгами.

«Они спускают там миллион долларов в день. И так во всей Европе. Украинцы – самые богатые люди в мире», - заявил Такер в эфире своего шоу.