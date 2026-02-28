В Азербайджане зафиксировали три землетрясения за сутки
28 февраля 202608:21
Три землетрясения произошли за последние сутки на территории Азербайджана. Об этом рассказали в бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
По данным специалистов, в Шамахинском районе, который находится в 130 км западнее Баку, зарегистрировали сейсмособытия магнитудой 4,7 и 3,3. Позднее в районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,8.
Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.
Между тем в районе Новороссийска зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5.
