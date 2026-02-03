Шизофрения переговоров: Почему Иран не пойдет на «ядерную» сделку с Трампом
Каринэ Геворгян заявила НСН, что все признаки указывают на то, что Иран готовится к жесткому ответу в случае эскалации.
Американский президент Дональд Трамп на фоне внутренних проблем сегодня не может гарантировать исполнение международных сделок, поэтому Иран не рассматривает такой сценарий, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу ради сделки с США, утверждает NYT со ссылкой на чиновников. Однако иранские власти предпочли бы вариант урегулирования путем создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США. Позднее ряд иранских чиновников дал развернутые комментарии, полностью опровергающие материал The New York Times. Геворгян подчеркнула, что Иран и США не готовы к сделке.
«В реальности американская сторона, учитывая внутренние проблемы, которые навалились на голову Трампа (президент США, – прим. НСН), не в состоянии гарантировать исполнение никаких договоренностей. С другой стороны, существует дипломатический ритуал. Любая сторона говорит, что предпочитает договоры и переговоры, а не войну. Понятно, что разные региональные страны предпринимают усилия, учитывая угрозы Ирана перегородить Ормузский пролив в случае жестких действий в отношении страны. Поэтому это вялотекущая шизофрения переговоров», - отметила она.
По ее словам, все признаки указывают на то, что Иран готовится к жесткому ответу в случае эскалации.
«В регион нагнано такое количество вооружения, что это то самое ружье, которое может выстрелить в любой момент. Видно, что иранцы готовятся к жесткому сценарию. Поставки вооружений велись из Китая и России в последнее время, военные эксперты предполагают, что поставлены системы ПВО, у самих иранцев хорошая ракетная программа. Самые серьезные люди там смотрят правде в глаза, считают, что остановить действия против Ирана может только демонстрация силы, острых зубов, пока идет перетягивание каната. Очевидно, что ослабление Ирана нужно Израилю», - добавила она.
Президент США Дональд Трамп хочет добиться отказа Тегерана от развития ракет и ядерной программы и может попытаться свергнуть правящий режим. Для России в этом случае почти ничего не изменится, рассказала НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что ФИФА должна вернуть российскую сборную в мировой футбол
- Рютте рассказал, когда на Украине появятся иностранные войска
- Шизофрения переговоров: Почему Иран не пойдет на «ядерную» сделку с Трампом
- Завышенную цену ОСАГО в Новосибирской области к концу года могут снизить на 20%
- Козырь в рукаве: Иран спровоцирует мировой коллапс, перекрыв Ормузский пролив
- Песков: Без ДСНВ мир останется в более опасном положении
- Репортаж военкора Анны Книшенко получил премию имени Никиты Цицаги
- В Новой Каховке три человека погибли при ударе ВСУ по МФЦ и магазину
- NASA перенесло на март запуск пилотируемой миссии к Луне
- Ретейлеры объяснили популярность покупок в рассрочку в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru