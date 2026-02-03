«В реальности американская сторона, учитывая внутренние проблемы, которые навалились на голову Трампа (президент США, – прим. НСН), не в состоянии гарантировать исполнение никаких договоренностей. С другой стороны, существует дипломатический ритуал. Любая сторона говорит, что предпочитает договоры и переговоры, а не войну. Понятно, что разные региональные страны предпринимают усилия, учитывая угрозы Ирана перегородить Ормузский пролив в случае жестких действий в отношении страны. Поэтому это вялотекущая шизофрения переговоров», - отметила она.

По ее словам, все признаки указывают на то, что Иран готовится к жесткому ответу в случае эскалации.

«В регион нагнано такое количество вооружения, что это то самое ружье, которое может выстрелить в любой момент. Видно, что иранцы готовятся к жесткому сценарию. Поставки вооружений велись из Китая и России в последнее время, военные эксперты предполагают, что поставлены системы ПВО, у самих иранцев хорошая ракетная программа. Самые серьезные люди там смотрят правде в глаза, считают, что остановить действия против Ирана может только демонстрация силы, острых зубов, пока идет перетягивание каната. Очевидно, что ослабление Ирана нужно Израилю», - добавила она.

Президент США Дональд Трамп хочет добиться отказа Тегерана от развития ракет и ядерной программы и может попытаться свергнуть правящий режим. Для России в этом случае почти ничего не изменится, рассказала НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева.

