Шизофрения переговоров: Почему Иран не пойдет на «ядерную» сделку с Трампом

Каринэ Геворгян заявила НСН, что все признаки указывают на то, что Иран готовится к жесткому ответу в случае эскалации.

Американский президент Дональд Трамп на фоне внутренних проблем сегодня не может гарантировать исполнение международных сделок, поэтому Иран не рассматривает такой сценарий, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.

Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу ради сделки с США, утверждает NYT со ссылкой на чиновников. Однако иранские власти предпочли бы вариант урегулирования путем создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США. Позднее ряд иранских чиновников дал развернутые комментарии, полностью опровергающие материал The New York Times. Геворгян подчеркнула, что Иран и США не готовы к сделке.

Путин провел в Москве встречу с секретарем Совбеза Ирана

«В реальности американская сторона, учитывая внутренние проблемы, которые навалились на голову Трампа (президент США, – прим. НСН), не в состоянии гарантировать исполнение никаких договоренностей. С другой стороны, существует дипломатический ритуал. Любая сторона говорит, что предпочитает договоры и переговоры, а не войну. Понятно, что разные региональные страны предпринимают усилия, учитывая угрозы Ирана перегородить Ормузский пролив в случае жестких действий в отношении страны. Поэтому это вялотекущая шизофрения переговоров», - отметила она.

По ее словам, все признаки указывают на то, что Иран готовится к жесткому ответу в случае эскалации.

«В регион нагнано такое количество вооружения, что это то самое ружье, которое может выстрелить в любой момент. Видно, что иранцы готовятся к жесткому сценарию. Поставки вооружений велись из Китая и России в последнее время, военные эксперты предполагают, что поставлены системы ПВО, у самих иранцев хорошая ракетная программа. Самые серьезные люди там смотрят правде в глаза, считают, что остановить действия против Ирана может только демонстрация силы, острых зубов, пока идет перетягивание каната. Очевидно, что ослабление Ирана нужно Израилю», - добавила она.

Президент США Дональд Трамп хочет добиться отказа Тегерана от развития ракет и ядерной программы и может попытаться свергнуть правящий режим. Для России в этом случае почти ничего не изменится, рассказала НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева.

