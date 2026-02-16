США или Израиль: С кем Иран пойдет на соглашение
Иран скорее пойдет на сделку с США, чем с Израилем, ее этапность поможет если не избежать конфликта, то хотя бы его притормозить, заявила НСН специалист по Ближнему Востоку Евдокия Добрева.
Выдвинутые Израилем условия мирного соглашения для Ирана неприемлемы, Тегеран сможет отсрочить военный конфликт если примет условия хотя бы по одному пункту, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что пойдет на сделку с Ираном при выполнении страной трех условий, сообщила израильская газета Makor Rishon. По его словам, Тегеран должен полностью вывезти уран и демонтировать все мощности по его обогащению, ограничить радиус действия своих ракет до 300 километров, чтобы они не могли достичь территории Израиля. Еще одно требование заключается в демонтаже «оси террора», под которой Израиль понимает поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в регионе.
«Никто не будет заключать сделку с Нетаньяху. Иран никаких разговоров с ним не ведет, если и будет сделка, то с американцами. Но до нового соглашения Ирану и США дальше, чем до новой войны. Страны повышают ставки и разговаривают на позициях силы. Обе показали, что в случае неуспеха переговоров конфликта не избежать и все к нему готовы. Но при этом возможно, что соглашение разделится на этапы и хотя бы отсрочить этот конфликт», - полагает Добрева.
По мнению собеседницы НСН, возможно странам удастся достичь договоренностей по ядерной программе.
«В ядерной программе уступки возможны в части уровня обогащения урана. Но что касается ракетной программы – вряд ли иранцы смогут от нее отказаться или пойдут на ограничение радиуса, так как это отрасль промышленности, которую они развивали в рамках ассиметричной обороны. Отказываться от нее в условиях прямой угрозы – это самоубийство», - считает Добрева.
То, что Израиль называет «осью террора», - для Ирана «ось сопротивления». При текущем режиме прекращение поддержки вооруженных группировок, борющихся с Израилем и США, маловероятна, отметила эксперт.
«"Ось террора" и так в целом сильно ослаблена после всех событий 2024-2025 годов: Иран потерял Сирию как союзника, "Хезболла" была сильно ослаблена ударами Израиля. Сейчас поддержка хуситов – важный инструмент для Ирана, так как они грозят в случае нападения на них, перекрытием Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов», - добавила Добрева.
Если США и Израиль попытаются уничтожить руководство Ирана, тогда Иран перекроет Ормузский пролив, в таком случае цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель и выше, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воздействует на психику? Как защититься от «Дискомбобулятора» Трампа
- Равно нулю: Клименко исключил вероятность соглашения Telegram с РКН
- Платные пересдачи: В автошколах нашли объяснение предложению МВД
- Рубио: США сделают все возможное для урегулирования на Украине
- Если «прокатит»: В России заинтересовались англоязычным фильмом Козловского
- Песков: Россия отвергает «выводы» западных экспертов о смерти Навального
- «НАТО не для Украины»: Немецкий политолог объяснил, что хочет Германия от России
- Режиссер «Короля и Шута» пообещал сказочное «панк-рок фэнтези» на большом экране
- Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан
- Маргарита Симоньян заявила об «ураганном течении» ее болезни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru