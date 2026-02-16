Выдвинутые Израилем условия мирного соглашения для Ирана неприемлемы, Тегеран сможет отсрочить военный конфликт если примет условия хотя бы по одному пункту, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что пойдет на сделку с Ираном при выполнении страной трех условий, сообщила израильская газета Makor Rishon. По его словам, Тегеран должен полностью вывезти уран и демонтировать все мощности по его обогащению, ограничить радиус действия своих ракет до 300 километров, чтобы они не могли достичь территории Израиля. Еще одно требование заключается в демонтаже «оси террора», под которой Израиль понимает поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в регионе.

«Никто не будет заключать сделку с Нетаньяху. Иран никаких разговоров с ним не ведет, если и будет сделка, то с американцами. Но до нового соглашения Ирану и США дальше, чем до новой войны. Страны повышают ставки и разговаривают на позициях силы. Обе показали, что в случае неуспеха переговоров конфликта не избежать и все к нему готовы. Но при этом возможно, что соглашение разделится на этапы и хотя бы отсрочить этот конфликт», - полагает Добрева.