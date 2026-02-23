Каллас заявила о риске войны между США и Ираном

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что США и Иран опасно приблизились к военному столкновению, и призвала не допустить эскалации. Об этом она заявила по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

По словам Каллас, пространство для дипломатии остается крайне ограниченным. Она отметила, что у ЕС есть серьезные опасения по поводу Ирана, однако военное вмешательство может привести к трудно контролируемым последствиям.