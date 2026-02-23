Каллас заявила о риске войны между США и Ираном

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что США и Иран опасно приблизились к военному столкновению, и призвала не допустить эскалации. Об этом она заявила по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

По словам Каллас, пространство для дипломатии остается крайне ограниченным. Она отметила, что у ЕС есть серьезные опасения по поводу Ирана, однако военное вмешательство может привести к трудно контролируемым последствиям.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения масштабного удара по Ирану, если переговоры или ограниченные военные действия не дадут желаемого результата. В пятницу сам Трамп, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что допускает вариант ограниченных ударов.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, заявлял, что Тегеран расценит даже ограниченный удар со стороны США как акт агрессии, передает «Радиоточка НСН».

