В Финляндии призвали НАТО вернуться к границам 1997 года
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал НАТО вернуться к границам конца 1990-х годов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Для достижения реального мира с Россией НАТО необходимо вернуться к своим границам 1997 года», - считает Мема.
По его словам, так Москва перестанет воспринимать это как угрозу своей национальной безопасности.
Политик считает, что у Североатлантического альянса нет причин продолжать расширение. Блоку следует уважать историческое соглашение «ни на дюйм» не расширяться на восток.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал генсека НАТО Марка Рютте не бросаться угрозами в адрес России - крупнейшей ядерной державы.
