ВОЕННЫЕ НАМЕКИ

Переговоры проходили на фоне наращивания американской военной силы на Ближнем Востоке, после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Ирану, если тот откажется подписать ядерное соглашение.

Несмотря на попытки сдержать новый виток эскалации, накануне патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел полет над Персидским заливом вблизи Ирана, сообщает Flightradar24. А в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что на минувшей неделе провело в Персидском заливе учения с задействованием боевого корабля и штурмовика. Специалисты отмечают, что авианосная группа была направлена на Ближний Восток в рамках демонстрации силы и подготовки к возможной операции против Ирана.

Отмечается, что боевой корабль уже посетили спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые являются ключевыми переговорщиками Вашингтона с Тегераном. Их визит на авианосец был воспринят как сигнал готовности США рассматривать силовой сценарий развития ситуации в Иране, пишут аналитики.

При этом официальный Иран уже пообещал ответить нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе», - сказал он.

Тегерану нужны гарантии мира и отмена санкций, а Вашингтону хочется сменить власть в Иране, поэтому переговоры возможны только по некоторым проблемам, рассказала младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.

«Я думаю, что иранцы сейчас готовы обсуждать только ядерную программу, а пойти на уступки в их понимании — это вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года. Они считают, что развитие мирного атома — это их неотъемлемое право. В соглашении 2015 года были ограничения по обогащению ядер — не более чем на 3,67% — и по количеству обогащенного урана в стране — не больше 300 килограмм. На данный момент у Тегерана до 408 килограммов обогащенного почти до оружейного уровня, и до 8 тонн низкообогащенного урана. Эти материалы может забрать на хранение Россия для осуществления контроля со стороны МАГАТЭ. С другой стороны, Соединенные Штаты настаивают на более широком круге вопросов, намекая на смену режиму, а иранцы пока отказываются их обсуждать, поскольку это вмешательство во внутренние дела страны», — указала она.