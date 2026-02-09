Жесткий сценарий: Чем закончится попытка США лишить Иран ядерной программы
Тегеран после переговоров с США настаивает на своем праве обогащать уран, а Израиль на этом фоне предупредил Вашингтон о возможности нанести удар по Ирану в одиночку.
Первый раунд переговоров между США и Ираном, который прошел 6 февраля, не привел к видимым результатам, так как стороны имеют жесткие позиции относительно возможных ядерных и мирных договоренностей. Состоявшиеся в Омане переговоры представители Ирана и США оценили как осторожно позитивные и договорились продолжить контакты, не достигнув конкретных договоренностей.
8 февраля глава МИД исламской республики Аббас Аракчи вновь заявил, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, «даже если это приведет к войне». Он добавил, что Тегеран готов развеять беспокойство о мирном характере программы, ответить на все потенциальные вопросы.
«Однако ни у кого нет права говорить нам, что мы не можем чем-либо обладать, только потому что другим хочется, чтобы у нас этого не было», - добавил он.
ВОЕННЫЕ НАМЕКИ
Переговоры проходили на фоне наращивания американской военной силы на Ближнем Востоке, после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Ирану, если тот откажется подписать ядерное соглашение.
Несмотря на попытки сдержать новый виток эскалации, накануне патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел полет над Персидским заливом вблизи Ирана, сообщает Flightradar24. А в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что на минувшей неделе провело в Персидском заливе учения с задействованием боевого корабля и штурмовика. Специалисты отмечают, что авианосная группа была направлена на Ближний Восток в рамках демонстрации силы и подготовки к возможной операции против Ирана.
Отмечается, что боевой корабль уже посетили спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые являются ключевыми переговорщиками Вашингтона с Тегераном. Их визит на авианосец был воспринят как сигнал готовности США рассматривать силовой сценарий развития ситуации в Иране, пишут аналитики.
При этом официальный Иран уже пообещал ответить нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе», - сказал он.
Тегерану нужны гарантии мира и отмена санкций, а Вашингтону хочется сменить власть в Иране, поэтому переговоры возможны только по некоторым проблемам, рассказала младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.
«Я думаю, что иранцы сейчас готовы обсуждать только ядерную программу, а пойти на уступки в их понимании — это вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года. Они считают, что развитие мирного атома — это их неотъемлемое право. В соглашении 2015 года были ограничения по обогащению ядер — не более чем на 3,67% — и по количеству обогащенного урана в стране — не больше 300 килограмм. На данный момент у Тегерана до 408 килограммов обогащенного почти до оружейного уровня, и до 8 тонн низкообогащенного урана. Эти материалы может забрать на хранение Россия для осуществления контроля со стороны МАГАТЭ. С другой стороны, Соединенные Штаты настаивают на более широком круге вопросов, намекая на смену режиму, а иранцы пока отказываются их обсуждать, поскольку это вмешательство во внутренние дела страны», — указала она.
ИЗРАИЛЬ В ДЕЛЕ
Израиль тоже нервно относится к переговорам, которые пока ничем не завершились. Так, Израиль предупредил США, что может в одиночку нанести удар по Ирану при необходимости. Об этом пишет The Jerusalem Post, ссылаясь на источники.
«Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет», — отметил анонимный собеседник газеты.
Тель-Авив считает иранскую программу создания ракетного оружия «экзистенциальной угрозой» и не исключает действий в одностороннем порядке в случае необходимости. Кроме того, источники опасаются, что если президент США Дональд Трамп примет решение нанести удары по Ирану, операция будет носить ограниченной характер. Вашингтон может выбрать несколько целей для атак, заявить об успехе и «оставить Израиль разбираться с последствиями, как это было с хуситами».
Для Израиля этот вопрос является принципиальным, что всячески подчеркивается официальными властями. Так, 11 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с американским президентом Дональдом Трампом в США, чтобы обсудить прошедшие переговоры Вашингтона с Ираном по ядерной сделке. В сообщении офиса израильского премьера говорится, что Нетаньяху считает, «что любые переговоры должны включать ограничения баллистических ракет Ирана». А Axios уточняет, что визит Нетаньяху стоит считать «срочным», отмечая, что изначально встреча планировалась на 18 февраля, но Израиль ее перенес.
СДЕЛКА ИЛИ ЖЕСТКИЙ СЦЕНАРИЙ
Американский президент Дональд Трамп на фоне внутренних проблем сегодня не может гарантировать исполнение международных сделок, поэтому Иран не рассматривает такой сценарий, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
По ее словам, все признаки указывают на то, что Иран готовится к жесткому ответу в случае эскалации.
«В регион нагнано такое количество вооружения, что это то самое ружье, которое может выстрелить в любой момент. Видно, что иранцы готовятся к жесткому сценарию. Поставки вооружений велись из Китая и России в последнее время, военные эксперты предполагают, что поставлены системы ПВО, у самих иранцев хорошая ракетная программа. Самые серьезные люди там смотрят правде в глаза, считают, что остановить действия против Ирана может только демонстрация силы, острых зубов, пока идет перетягивание каната. Очевидно, что ослабление Ирана нужно Израилю», - добавила она.
При этом очевидно, что у Трампа на Иран свои планы. Президент США Дональд Трамп хочет добиться отказа Тегерана от развития ракет и ядерной программы и может попытаться свергнуть правящий режим. Для России в этом случае почти ничего не изменится, рассказала НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева.
«У России за последние десятилетия сложились довольно хорошие отношения с иранским руководством, как с кругами консервативными, так и с кругами прагматическими. Нам важно поддерживать взаимоотношения с представителями различных кругов, как верхушкой власти, так и с политическими течениями, а также с военным руководством. Иран важен для России развитием коридора Север-Юг и выходом к Индийскому океану. А для иранской экономики Россия является инвестором номер один Также из важных проектов, которые есть в стране, это, конечно же, атомная электростанция в Бушере — сейчас там строятся второй и третий энергоблоки. Иран важен как политический союзник на международных площадках, в том числе ШОС и БРИКС», — заключила она.
Иран может перегородить Ормузский пролив, что приведет к коллапсу во всей мировой экономике, для этого уже все готово, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
