СМИ: Иран передал США через Оман предложения по ядерной сделке

СК: Восьмь человек готовили теракт против главы оборонного предприятия в Подмосковье Хинштейн сообщил о 23 сбитых за стуки БПЛА над Курской областью Землетрясение в Тихом океане затронуло Петропавловск-Камчатский Космонавт Тетерятников вошел в основной состав миссии Crew-13 «Точечная история»: Как «Красный шелк» стал кассовым рекордсменом за рубежом