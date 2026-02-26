СМИ: Иран передал США через Оман предложения по ядерной сделке

Иран передал США предложения по возможной ядерной сделке. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, Тегеран направил инициативу через Оман.

«Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди... передал это предложение американской стороне», – отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Иран на переговорах по ядерной сделке предложил США доступ к своим газовым и нефтяным месторождениям для снятия санкций Вашингтона.

ФОТО: EPA / ТАСС
