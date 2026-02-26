СМИ: Иран передал США через Оман предложения по ядерной сделке
26 февраля 202610:15
Иран передал США предложения по возможной ядерной сделке. Об этом сообщило агентство IRNA.
По его данным, Тегеран направил инициативу через Оман.
«Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди... передал это предложение американской стороне», – отмечается в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что Иран на переговорах по ядерной сделке предложил США доступ к своим газовым и нефтяным месторождениям для снятия санкций Вашингтона.
Горячие новости
- Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей КНДР с Южной Кореей
- Россиянам рассказали, как сэкономить на Турции и Мальдивах до 40%
- РКН предупредил о фейковых письмах о запрете на использование VPN-сервисов
- Вызов года: Экс-министр экономики предупредил россиян о скачке инфляции
- СМИ: Иран передал США через Оман предложения по ядерной сделке
- Мало туристов: Во сколько обойдется путешествие в Южную Корею
- Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в украинский конфликт
- «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2025 году
- Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
- КНДР намерена внедрять новые секретные виды вооружений