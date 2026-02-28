Под Тулой при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек
28 февраля 202609:30
Пожар произошел в частном доме в Плавском районе Тульской области, есть погибшие. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Возгорание возникло в поселке Горбачево.
«На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров... Погибли пять человек (личность устанавливается)», - указали в МЧС.
На месте инцидента работают следователи управления Следственного комитета по Тульской области. Причина возгорания устанавливается.
Ранее в подмосковном Воскресенске при пожаре погибли пожилая женщина и ее четверо внуков.
