СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в КНР
Власти США приостановили поставку партии оружия Тайваню в преддверии апрельской встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.
Ранее Вашингтон одобрил к продаже Тайваню оружие, технику и военные услуги стоимостью более $11 млрд.
«Чиновники... сообщили некоторым участникам одобрения сделки, что Белый дом приказал агентствам не продвигаться вперед, чтобы обеспечить успешную встречу Трампа и Си», - отмечает издание.
По данным источника, общая сумма сделки США и Тайваня составляет почти $13 млрд.
