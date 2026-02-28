СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в КНР

Трамп заявил, что США хотят отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта на Украине Фицо: Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе «Дружба» 21 человек обратился к медикам после посещения фудкорта в ТЦ в Волгодонска Стоимость огурцов в сетевых магазинах снизилась за неделю Высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году Девушка в Китае родила пятерняшек