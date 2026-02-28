Новая книга Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» выйдет в апреле
Новый роман писателя Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» готовится к выпуску. Об этом сообщил сам литератор в беседе с РИА Новости.
По словам Водолазкина, он уже сдал роман в издательство.
«С ним работает Елена Даниловна [Шубина] как редактор. Книга выйдет в апреле», - сообщил писатель.
Роман по форме представляет собой детектив, однако выходит за рамки жанра. Действие происходит в Санкт-Петербурге, главный герой произведения - лейтенант, окончивший литстудию Филиппа Семеновича Прохлады.
Ранее генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская в беседе с НСН назвала новый роман Евгения Водолазкина одним из наиболее ожидаемых релизов 2026 года.
