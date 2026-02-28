Грузия в январе купила у России рекордные 56,6 тонны кофе

Грузия в январе импортировала из России рекордные 56,6 тонны кофе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики республики.

Импорт российского кофе в первый месяц года достиг $483,4 тысячи. Это на 52,6% больше, чем в январе 2025-го. Предыдущий максимальный объем поставок в январе был зарегистрирован в 2018 году, когда Грузия импортировала 50,9 тонны кофе.

За прошлый год республика купила 1,1 тысячи тонн российского кофе на $10,3 млн.

Ранее Грузия нарастила импорт сырой нефти из РФ. В 2025 году страна приобрела около 225,3 тысячи тонн сырья стоимостью $95,8 млн - почти в 21 раз больше, чем годом ранее.

