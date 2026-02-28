Грузия в январе купила у России рекордные 56,6 тонны кофе
Грузия в январе импортировала из России рекордные 56,6 тонны кофе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики республики.
Импорт российского кофе в первый месяц года достиг $483,4 тысячи. Это на 52,6% больше, чем в январе 2025-го. Предыдущий максимальный объем поставок в январе был зарегистрирован в 2018 году, когда Грузия импортировала 50,9 тонны кофе.
За прошлый год республика купила 1,1 тысячи тонн российского кофе на $10,3 млн.
Ранее Грузия нарастила импорт сырой нефти из РФ. В 2025 году страна приобрела около 225,3 тысячи тонн сырья стоимостью $95,8 млн - почти в 21 раз больше, чем годом ранее.
Горячие новости
- СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в КНР
- Henkel зарегистрировал в России четыре товарных знака
- В Азербайджане зафиксировали три землетрясения за сутки
- Грузия в январе купила у России рекордные 56,6 тонны кофе
- СМИ: BMW отзывает 337 тысяч авто из-за риска возгорания
- Над территорией России сбили 97 украинских БПЛА
- В Каспийском море нашли тело азербайджанца-рекордсмена Гиннеса
- Эксперт Сафонов рассказал, кому в марте повысят пенсии
- Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в закрытой сети
- Байден заявил, что чаще всех мировых лидеров встречался с Путиным