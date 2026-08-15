МО: ВС РФ уничтожили портовую инфраструктуру ВСУ

Силы ПВО 598 украинских дронов над РФ за ночь, атака стала одной из самых массированных за год

ВС РФ атаковали склады и суда с поставками для ВСУ в портах Одесской области

Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив частью США после окончания операции в Иране

Более 56 миллионов доз вакцины от гриппа получат регионы РФ

Всемирная федерация стрельбы из лука сняла санкции с российских спортсменов