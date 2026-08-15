МО: ВС РФ уничтожили портовую инфраструктуру ВСУ

Минувшей ночью 15 августа российские военные поразили инфраструктуру порта «Измаил», которая использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что в порту «Одесса» ВС РФ также уничтожили склад с военно-техническим имуществом.

При этом в МО рассказали, что вечером 14 августа в порту «Южный» был поражен склад с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту «Одесса» — патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Уточняется, что удары были нанесены беспилотниками большой дальности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 15 августа российские силы ПВО сбили почти 600 украинских дронов над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиВоенныеВСУМинобороны РФ

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