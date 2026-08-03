«Думаю, сделка есть. Есть сделка по Ормузскому проливу. Затем будет соглашение по ядерному вопросу, или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана»,— приводит слова Трампа RT.



По словам главы Белого дома, переговоры с Ираном начнутся 3 августа.

Тегеран категорически опроверг эти заявления. По данным агентства Fars, источники в переговорной группе подчеркнули, что Исламская республика не откроет пролив, пока не прекратится американская агрессия. Исполняющий обязанности министра обороны Ирана Сардар Маджид ибн аль‑Реза расценил слова Трампа как часть «психологических операций и когнитивной войны» и заявил, что Тегеран серьёзно относится к угрозам и не позволит застать себя врасплох.



На фоне глубокого взаимного недоверия ситуация стремительно обострялась. После негласного пятидневного режима тишины 28 июля Иран нанёс ракетный удар по базе США в Иордании. В ответ Вашингтон совместно с Саудовской Аравией нанёс удары по шиитам в Ираке, а 30 июля — по пусковым установкам на иранском острове Кешм. Тегеран незамедлительно ответил ударом по иорданской авиабазе Аль‑Азрак, а 1 августа атаковал беспилотниками Кувейт.



Политолог Игорь Пшеничников полагает, что Трамп стремится выйти из конфликта, но уходу США из региона препятствует Израиль, выступающий главным инициатором эскалации, пишут «Известия». По мнению эксперта, премьер‑министр Биньямин Нетаньяху действует под влиянием религиозных ортодоксов, которые добиваются разрушения Ирана. При этом у США и Израиля недостаточно ресурсов, чтобы полностью уничтожить военный потенциал Ирана.