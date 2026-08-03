И снова «сделка»: Почему Трамп отменил «крупнейший» удар по Ирану
Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном начнутся 3 августа. Решение было принято после того, как он отменил запланированные «массированные» удары по стране.
Президент США Дональд Трамп объявил об отмене массированного удара США и Израиля по Ирану. По словам американского лидера, речь шла о «крупнейшей военной атаке со времён Второй мировой войны». Своё решение Трамп объяснил наметившимся мирным соглашением, которое, как утверждалось, предусматривало полную денуклеаризацию Ирана и открытие Ормузского пролива. При этом президент подчеркнул, что войска остаются в готовности нанести удар в любой момент.
«Думаю, сделка есть. Есть сделка по Ормузскому проливу. Затем будет соглашение по ядерному вопросу, или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана»,— приводит слова Трампа RT.
По словам главы Белого дома, переговоры с Ираном начнутся 3 августа.
Тегеран категорически опроверг эти заявления. По данным агентства Fars, источники в переговорной группе подчеркнули, что Исламская республика не откроет пролив, пока не прекратится американская агрессия. Исполняющий обязанности министра обороны Ирана Сардар Маджид ибн аль‑Реза расценил слова Трампа как часть «психологических операций и когнитивной войны» и заявил, что Тегеран серьёзно относится к угрозам и не позволит застать себя врасплох.
На фоне глубокого взаимного недоверия ситуация стремительно обострялась. После негласного пятидневного режима тишины 28 июля Иран нанёс ракетный удар по базе США в Иордании. В ответ Вашингтон совместно с Саудовской Аравией нанёс удары по шиитам в Ираке, а 30 июля — по пусковым установкам на иранском острове Кешм. Тегеран незамедлительно ответил ударом по иорданской авиабазе Аль‑Азрак, а 1 августа атаковал беспилотниками Кувейт.
Политолог Игорь Пшеничников полагает, что Трамп стремится выйти из конфликта, но уходу США из региона препятствует Израиль, выступающий главным инициатором эскалации, пишут «Известия». По мнению эксперта, премьер‑министр Биньямин Нетаньяху действует под влиянием религиозных ортодоксов, которые добиваются разрушения Ирана. При этом у США и Израиля недостаточно ресурсов, чтобы полностью уничтожить военный потенциал Ирана.
В свою очередь, Тегеран способен нанести Израилю серьёзный урон и без ядерного оружия. Одной из главных целей может стать исследовательский центр имени Шимона Переса в пустыне Негев. Эффективность иранских ракет уже была продемонстрирована в марте 2026 года, когда они смогли преодолеть систему ПВО возле Димоны. Прямое попадание по объекту грозит масштабной радиационной катастрофой. Белый дом осознаёт эти риски, но израильское руководство отказывается идти на уступки.
Конфликт между США и Ираном, затянувшийся на пять месяцев, вызвал значительную усталость в мире, а главными его жертвами стали рядовые американцы. Позиции Дональда Трампа среди активистов движения MAGA стремительно падают. Согласно данным социологов из Associated Press и NORC, 51% жителей США считают военную кампанию чрезмерно дорогой, а 54% населения пострадали из‑за роста цен на топливо, вызванного блокадой Ормузского пролива. Законодатели также выступают против продолжения войны: в конце июля Палата представителей повторно проголосовала за прекращение огня, а конгресс заблокировал выделение миллиардных траншей Пентагону на закупку боеприпасов.
Серьёзно страдает и остальной мир: конфликт измотал Европу и Азию. Как отмечает издание Politico, европейские лидеры стараются дистанцироваться от Вашингтона, чтобы не оказаться втянутыми в боевые действия. Азиатские страны несут колоссальные убытки из‑за хаоса в Ормузском проливе и вынуждены срочно пересматривать привычные торговые маршруты.
Россия также вовлечена в дипломатические усилия по урегулированию ситуации. С начала весны президент РФ Владимир Путин провёл несколько телефонных разговоров с Трампом. В частности, 29 апреля, сразу после переговоров с главой МИД Ирана, российский лидер предостерег Вашингтон от разрушительных последствий возможной наземной операции в исламской республике.
Параллельно дипломатические каналы задействовали монархии Персидского залива. В мае Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ выступили единым фронтом, наладив непубличные контакты с Вашингтоном и Тегераном. Катар предоставил нейтральную площадку для экстренного раунда переговоров. Белый дом направил на них спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа для согласования базовых параметров соглашения с иранской делегацией.
Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров говорил НСН, что США не могут выйти из конфликта с Ираном из-за политических амбиций главы Белого дома.
«Трамп не может выйти из этого конфликта. Продолжать его тоже становится всё сложнее и сложнее, поскольку сейчас на всём Ближнем Востоке создаётся просто невыносимое положение. Американцы не могут просто так уйти, но и продолжать сложно. Если ещё иметь в виду, что в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, то совершенно очевидно: никакой хорошей перспективы господину Трампу эти выборы не сулят. Вполне возможно, что демократы будут иметь контроль над Конгрессом и Сенатом. Тогда первым вопросом станет попытка объявления импичмента Трампу. Он это прекрасно понимает, поэтому ему нужна победа. Но Иран оказался крепким орешком», — сказал собеседник НСН.
Успешное заключение сделки было бы выгодно Трампу и Республиканской партии в преддверии ноябрьских выборов в конгресс. Позитивный исход переговоров лишил бы Демократическую партию возможности использовать критику военной кампании как ключевую тему в избирательной кампании и осложнил бы ей задачу по возвращению большинства в Палате представителей.
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