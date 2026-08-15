Минпросвещения: Оценка за поведение не повлияет на допуск к ГИА

Как отметила замминистра, с 1 сентября во всех регионах в отдельных школах введут оценку поведения учащихся 2–8-х классов. Оценка будет трехуровневой: «образцовое поведение», «допустимое поведение», «недопустимое поведение», ее планируют выставлять на основе четырех основных критериев, включающих десять показателей.

«Оценивание... проводится отдельно от академической успеваемости и не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания», - указали в Минпросвещения.

Колударова подчеркнула, что главная цель оценки -стимулирование личностного развития ребенка, ответственности, уважительного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

Ранее эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева рассказала о порядке выставления оценок за поведение в школах. Их будет определять не один учитель, а коллектив педагогов.

