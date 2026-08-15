В МККК не стали комментировать судьбу пропавших жителей Курской области

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что судьба около 300 пропавших курян остается неизвестной.

«По общему правилу, МККК никогда публично не комментирует конкретные случаи исчезновения людей», - сообщили в организации в ответ на запрос РИА Новости.

В комитете добавили, что сопереживают семьям пропавших, которые стремятся установить судьбу их близких.

