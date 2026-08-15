В МККК не стали комментировать судьбу пропавших жителей Курской области
Международный комитет красного креста (МККК) отказался комментировать судьбу жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что судьба около 300 пропавших курян остается неизвестной.
«По общему правилу, МККК никогда публично не комментирует конкретные случаи исчезновения людей», - сообщили в организации в ответ на запрос РИА Новости.
В комитете добавили, что сопереживают семьям пропавших, которые стремятся установить судьбу их близких.
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