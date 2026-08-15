В МККК не стали комментировать судьбу пропавших жителей Курской области

Международный комитет красного креста (МККК) отказался комментировать судьбу жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что судьба около 300 пропавших курян остается неизвестной.

«По общему правилу, МККК никогда публично не комментирует конкретные случаи исчезновения людей», - сообщили в организации в ответ на запрос РИА Новости.

В комитете добавили, что сопереживают семьям пропавших, которые стремятся установить судьбу их близких.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьКрасный Крест

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